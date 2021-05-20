Hamidiye Kültür Parkı'nda sona doğru - Son Dakika

Sivas'ta 1889 yılında 2'nci Abdülhamid Han'ın buyruğuyla kurulan aygır depoları, Hamidiye Kültür Parkı'na dönüşüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, çalışmaların sürdüğü Hamidiye Kültür Parkı'nda incelemelerde bulunarak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, teknik yetkililer ve yüklenici firmadan bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan, Sivas'ın tarım, turizm ve sanayide kalkınabilir bir il olacağını belirterek, bu doğrultuda önemli çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Ankara kara yolu üzerindeki yıkılmakta olan Osmanlı eserlerine sahip çıkıp, yeni yüzüyle hizmet vermesi için gayret gösterdiklerini vurgu yapan Ayhan, şunları kaydetti:

"Sivas'ımızın hakikaten son zamanlarda en vizyon projelerden birisi Hamidiye Kültür Parkı. İçeriğiyle, amaçlarıyla, hizmet ettiği kitleyle çok anlam ve mana bulacak hummalı bir çalışma yürütmekteyiz. Hamidiye Kültür Parkı'nda 22 farklı özgün proje yürütülmektedir. İnşallah 4 Eylül'e açılışını planlıyoruz. Burada 8 firma farklı başlık altında işini yürütmektedir. Proje alanına Sivas'ın iklimine uygun 3 bin adet yapraklı ağaçlar dikilecek ve 100 bine yakın da çalı ve mazı tarzı çevreye uygun çalılar bulunacak. Dolayısıyla bunların hepsini düşündüğümüz zaman 250 bin metrekare içerisinde güzel bir iş ortaya çıkacak. 4 Eylül'de Kongremizin 102. yıl dönümünde Sivaslı hemşerimize 102. yıl armağanını bir an önce hediye etmek için canla başla çalışıyoruz. Orta Anadolu'nun en büyük kültür parklarından biri Sivas'a kazandırılıyor."