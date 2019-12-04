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Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden anlamlı proje

6 saat önce

Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin BEBKA destekli 'gıda teknoloji alanı' projesinin tanıtımı yapıldı.

Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden anlamlı proje, System.String[]

Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin BEBKA destekli 'gıda teknoloji alanı' projesinin tanıtımı yapıldı.


Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, BEBKA destekli 'gıda teknoloji alanı' projesinı tanıttı. Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde düzenlenen programda konuşan Okul Müdürü Yunus Bulut, "Projemiz, BEBKA tarafından 2019 yılı mesleki eğitimin geliştirilmesi mali destek programı kapsamında 522 bin TL destek almaya hak kazanmıştır. Uygulama süresi 2 yıl olarak hayata geçmiştir. Kariyer ve koçluk merkezinin oluşturulması, eğitim materyalleri hazırlama, makine başı eğitimler, butik zeytinyağı üretimi, reçel çeşitleri üretimi, atölye ortamında ürünlerin geliştirilmesi, öğrenciler için işletmelerde staj programları, öğrenci ve işverinin bir araya geleceği kariyer günleri gibi öğrencilerimizin alacakları kalite ve girişimcilik eğitimlerini kapsayan çok yönlü eğitimler planlanmıştır. Bu proje ile okulumuz öğrencilerine destek verecek iştirakçilerimizin katkılarıyla daha donanımlı modern teknolojilere uyum sağlayacağız. Sektörün isteklerine cevap verecek şekilde mezun olup, bu işletmelerde istihdam edilecekler" dedi.


Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Aydın, "BEBKA 2019 yılı mali eğitim programı kapsamında gıda işletme ve teknoloji odaklı eğitim ve kariyer merkezli proje oluşturduk. Bu projeyi hep birlikte destekledik. Bu projeyi, sektörün vasıflı iş gücü beklentilerine cevap vermesi adına çok önemsiyoruz. Biz, Bursa Ticaret Borsası olarak sektördeki paydaşların içerisindeyiz. Ara eleman ihtiyacı gıda sektöründe inanılmaz boyuta ulaşmış durumda. Biz, sizlere staj imkanı olarak kapımızı açmış durumdayız. Kendi mesleğinizde bizlerin işletmelerinde bulunduğunuz sürece sizler daha iyi eğitim alacaksınız. Bu manada biz sizlere sahip çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Anadolu Lisesi, Hamidiye, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:16 Kaynak: İHA
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