Hamidiye Su'ya Uluslararası Ödül - Son Dakika
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Hamidiye Su'ya Uluslararası Ödül

19.07.2022 15:47
Hamidiye Su'ya Uluslararası Ödül

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Hamidiye Su, Uluslararası Tat Enstitüsü tarafından verilen en büyük ödül olan "Superior Taste Award"ın sahibi oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Hamidiye Su, Uluslararası Tat Enstitüsü tarafından verilen en büyük ödül olan "Superior Taste Award"ın sahibi oldu.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 1902'den bugüne çeşmeler, sakalar, damacanalar ile İstanbul halkının sağlıklı su ihtiyacını karşılayan ve zamanla tam otomatik makinelerde el değmeden üretim yapan Hamidiye Doğal Kaynak Suları, Brüksel merkezli Uluslararası Tat Enstitüsü (International Taste Institute) tarafından verilen 'Superior Taste Award'u kazandı.

Yirmiden fazla ülkeden gelen, aralarında Michelin ödüllü aşçıların da yer aldığı şef ve gurmelerin testlerinden geçen Hamidiye Su, tam not aldı. Üç yıldız üzerinden değerlendirilen ödüllerde, Hamidiye Su üçte üç yaptı. Uluslararası geçerliliğe sahip olan Superior Taste Award ile Hamidiye Su, uluslararası alanda tescillenmiş marka oldu.

"ARTAN MALİYETLERE RAĞMEN KALİTEMİZDEN HİÇ TAVİZ VERMEDİK"

Uluslararası Tat Enstitüsü tarafından 3 yıldızla ödüllendirilen Hamidiye Su Genel Müdürü Hüseyin Çağlar, markalarının bu ödülle tescillendiğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Otomatik, temassız ve hijyenik yöntemlerle doldurulan Hamidiye Kaynak Suları; yumuşak içimi, eşsiz lezzeti, doğallığı ve uygun mineral yapısıyla öne çıkıyor. Güvenilir, sağlıklı ve doğal Hamidiye Su, kazandığı ödülle lezzetini tescil ettirdi. 'Superior Taste Award'u kazanmaktan mutlu ve gururluyuz. İstanbul'un Değeri Hamidiye markası olarak artan enflasyon maliyetleri karşısında, kalitemizden hiç taviz vermeden ama kamu zararı da yaratmadan mümkün olan en uygun fiyatlarla vatandaşlarımızın emrindeyiz."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

İstanbul, Hamidiye, tat, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamidiye Su'ya Uluslararası Ödül - Son Dakika

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