Hamidiye Tabyaları ziyarete kapatıldı - Son Dakika

Hamidiye Tabyaları ziyarete kapatıldı

Hamidiye Tabyaları ziyarete kapatıldı Çanakkale'de korona virüs vakalarının artması sebebiyle Hamidiye Tabyaları 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ziyarete kapatıldı.

Hamidiye Tabyaları ziyarete kapatıldı ÇANAKKALE - Çanakkale'de korona virüs vakalarının artması sebebiyle Hamidiye Tabyaları 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ziyarete kapatıldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu cümlelere yer verdi; "Korona virüs tedbirleri kapsamında Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan 14. Nisan 2021 tarih ve 4/E sayılı kararına istinaden Anadolu Hamidiye Tabyası Kültür Parkı ve Çanakkale Savaşları Tarih Müzesi 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ziyarete kapatılmıştır."

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