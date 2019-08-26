Son Dakika Haberleri: Hamile 3 kadın ile 2 çocuğu bırakıp kaçtı
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Hamile 3 kadın ile 2 çocuğu bırakıp kaçtı

1 saat önce

Hamile 3 kadın ile 2 çocuğu bırakıp kaçtıKütahya'da polisin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu otomobilde Suriye uyrukluğu olduğu belirlenen hamile 3 kadın ve 2 çocuğu bırakan kimliği belirsiz sürücü, yaya olarak kaçtı.

Hamile 3 kadın ile 2 çocuğu bırakıp kaçtı

Kütahya'da polisin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu otomobilde Suriye uyrukluğu olduğu belirlenen hamile 3 kadın ve 2 çocuğu bırakan kimliği belirsiz sürücü, yaya olarak kaçtı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nün ekipleri, Afyonkarahisar karayolu 3'ncü kilometresinde uygulamasına noktasına gelen 81 EB 050 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Suriyeli olduğu öğrenilen sürücü, polisin arama yapması için aracı park alanına çektiği sırada yaya olarak kaçtı. Sahte kimlik verdiği iddia edilen sürücü, karanlıkta izini kaybettirdi. Otomobilde üzerlerinden kimlik çıkmayan ve hamile olduğu öğrenilen 3 kadın ile 2 çocuk yakalandı. Suriyeli sığınmacıların Sakarya'ya gitmek üzere Mersin'den yola çıktıkları belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar ve çocuklar ifadeleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi'ne götürüldü. Otomobilde yapılan aramada ise suç unsuru olabilecek bir şey bulunamadı. Soruşturma sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 08:25 Kaynak: DHA
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