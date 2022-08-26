Hamile annesini 15 yerinden bıçaklayan şüpheli tutuklandı (2) - Son Dakika
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Hamile annesini 15 yerinden bıçaklayan şüpheli tutuklandı (2)

26.08.2022 22:04
Hamile annesini 15 yerinden bıçaklayan şüpheli tutuklandı (2)

ANNESİNİ SOL BİLEK VE KARIN BÖLGESİNDEN BIÇAKLAMIŞEmniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Yusuf A. (18), cezaevine gönderildi.

ANNESİNİ SOL BİLEK VE KARIN BÖLGESİNDEN BIÇAKLAMIŞ

Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Yusuf A. (18), cezaevine gönderildi. Yusuf A.'nın annesi Esra Y.'yi (35) sol bileği ile karın bölgesinden derin kesikler oluşacak şekilde bıçakladığı öğrenildi. Olay sonrası suç aletini evin giriş kapısının bulunduğu yere atan Yusuf A'nın bir süre sonra sokakta polis ekipleri tarafından yakalandığı ortaya çıktı. Esra Y.'nin hastanede tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

İFADESİNDE ANNESİ TARAFINDAN DIŞLANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Bu arada Yusuf A.'nın emniyette verdiği ifadesi öğrenildi. Yusuf A.'nın ifadesinde annesinin kendisini dışladığını ve bu nedenle sık sık tartıştıklarını söylediği öğrenildi. İfadesinde olay günü de yine bu sebeple tartışlarını söylediği öğrenilen Yusuf A.'nın, tartışma sonra yaşanan olayları ise hatırlamadığını söylediği ortaya çıktı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, -


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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Hamile annesini 15 yerinden bıçaklayan şüpheli tutuklandı (2) - Son Dakika
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