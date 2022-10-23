Hamile kadının karnını gören orangutanın verdiği tepki herkesi şaşırttı

Sosyal medyada yayınlanan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Bir orangutanın, hamile kadın ile görüntüsü sosyal medyada yayınlandı. Kadının hamile karnını gören orangutanın suratına yansıyan ifade, izleyenleri şaşırttı.

"HAMİLE KADININ KARNINDAN BÜYÜLENİYOR"

Orangutanın, hamile kadının karnına bakarak adeta bağ kurduğu ve etkilendiği görüldü. O anlar ise 'Bu orangutan, hamile karnından büyüleniyor' notuyla sosyal medyada yayınlandı.