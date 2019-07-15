Son Dakika Haberleri: Hamile eş ve arkadaşına sokak ortasında infaz: 1 ölü, 1 yaralı
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Hamile eş ve arkadaşına sokak ortasında infaz: 1 ölü, 1 yaralı

7 saat önce

Hamile eş ve arkadaşına sokak ortasında infaz: 1 ölü, 1 yaralıKAYSERİ'de, Beşir Değerli (31) yolda yürürken gördüğü 6 aylık hamile eşi Göksel Değerli (29) ve Afgan uyruklu arkadaşı Mohammed Fakiri'yi (25) tabancayla kurşun yağmuruna tuttu.

Hamile eş ve arkadaşına sokak ortasında infaz: 1 ölü, 1 yaralı
KAYSERİ'de, Beşir Değerli (31) yolda yürürken gördüğü 6 aylık hamile eşi Göksel Değerli (29) ve Afgan uyruklu arkadaşı Mohammed Fakiri'yi (25) tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. Olayda, Afgan uyruklu Fakiri yaşamını yitirirken, hamile kadın ağır yaralandı. Cinayet şüphelisi koca ise, polise teslim oldu.
Olay, Melikgazi İlçesine bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Ersu Sokak'ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kayseri'de yaşayan Afgan uyruklu Mohammed Fakiri, yanındaki arkadaşı 6 aylık hamile olan Göksel Değerli ile sokak ortasında yürüdüğü sırada yanlarına Bursa plakalı otomobil yanaştı. Otomobilden inen Göksel Değerli'nin eşi Beşir Değerli, hamile karısını ve yanında bulunan arkadaşı Mohammed Fakiri'yi tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mohammed Fakiri'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı hamile Göksel Değerli ise, ambulansla Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Cinayeti işleyen Beşir D. ise, elindeki suç aletiyle polise teslim oldu.
Hamile eş ve arkadaşına sokak ortasında infaz: 1 ölü, 1 yaralı
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:01 Kaynak: DHA
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