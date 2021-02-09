Hamile eşini vahşice öldüren katil koca, oğluna isim düşünürken niyetini açık etmiş - Son Dakika

Hamile eşini vahşice öldüren katil koca, oğluna isim düşünürken niyetini açık etmiş

09.02.2021 08:49
Hamile eşini vahşice öldüren katil koca, oğluna isim düşünürken niyetini açık etmiş, System.String[]

Kelebekler Vadisi'ndeki kayalıklardan eşi tarafından aşağıya atılarak öldürüldüğü ortaya çıkan 7 aylık hamile Semra Aysal'ın ağabeyi, "Kız kardeşim oğluna Hamza ismini koymak istemişti. Hakan karşı çıkmış, 'O Toprak olacak' demişti. O anda anlayamadık ama önceden cinayetin sinyalini vermiş" dedi.

İstanbul'da yaşayan 7 aylık hamile olan muhasebeci Semra Aysal (32), 18 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal (38) ile birlikte tatile gittiği Kelebekler Vadisi'nin üstündeki kayalıklardan, 300 metrelik uçuruma düşerek ölmüştü.

Eşinin düştüğünü söylemişti ama; Hakan Aysal eşinin fotoğraf çektirirken düştüğünü iddia etmişti. Ancak Hakan Aysal'ın hamile eşini kayalıklardan aşağıya atarak öldürdüğü ortaya çıktı. Semra Aysal'ın abisi konuyla ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hamile kadının oğlunun ismini düşündüğü sırada kocasının söyledikleri vahşetin aylar öncesinden planlandığını ortaya çıkardı.

Hamile eşini 300 metreden uçuruma attı! Kan donduran cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

İşte tüyler ürperten planın son dakika detayları;

Talihsiz kadının ağabeyi Naim Yolcu olayın ilk baştan beri kaza olmadığını bildiklerini söyledi. Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe Başkanı olan Naim Yolcu, şunları anlattı: "Oraya gittiğimizde Hakan'a kız kardeşimin nasıl düştüğünü sordum. Nasıl düştüğünü anlatınca pek aklıma oturmadı. Tutarsızlık vardı. Konuşma tavrı bile ele veriyordu.

Kız kardeşimin adına vekaletname çıkardığını ve bu şekilde kardeşimin adına kredi çektiğini öğrendik. Ayrıca kız kardeşimin üzerine bir yıllık ferdi kaza sigortası yaptırmış. Kız kardeşimin vefatından önce 84 bin, 15 bin ve 30 bin olmak üzere toplam 119 bin liralık 3 kredi çekmiş. Bu kredilerin ödemesi aylık 11-12 bin liraya denk geliyor. Bu kadar geliri olmadığı halde bir insan kredi borcunu nasıl ödeyebilir. Kardeşim kredi kartı bile kullanmazdı. Kız kardeşimin haberi olmadan bu kredileri çekmiş."

Hamile eşini 300 metreden uçuruma attı! Kan donduran cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

"3 SAAT ÖLDÜRECEĞİ YERDE OTURTMUŞ"

Kız kardeşinin doğumunun yaklaştığını ve bu nedenle yürümekte ve oturmakta güçlük çektiğini anlatan Naim Yolcu, "Kız kardeşimi zorla tatile götürmüş. Kardeşimi 3 saat uçurumun dibinde oturtuyor. Bu planlı bir cinayet. Doğmamış bebeği ile eşi öldü ancak cenazede gözünden yaş gelmedi.

Hamile eşini 300 metreden uçuruma attı! Kan donduran cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

KENDİ KARDEŞİ BİLE ONDAN ŞÜPHELENMİŞTİ

Kardeşimin cenazesi eve getirildiğinde internete girip kredi borcunu ödemiş. Hala yüreğim sızlıyor. Olaydan sonra Hakan'ın kız kardeşi bile yanımıza gelip, 'Hiç mi şüphelenmiyorsunuz? Bu şeytanın vücut bulmuş hali' dedi.

OĞLUNA İSİM KOYACAKTI, "O TOPRAK OLACAK" DEDİ

Kız kardeşimin oğlu olacaktı. Adını Hamza koyacaktı. Ancak Hakan, 'ismi Hamza olmayacak. O Toprak olacak' demiş. O anda düşünemiyorsunuz. Sadece oğlunun isminin Toprak olmasını istiyor diye düşünüyorsunuz. Ama sonradan bu cümlenin ne kadar manidar olduğunu anladık" dedi.

Hamile eşini 300 metreden uçuruma attı! Kan donduran cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Semra Aysal'ın ölümü Türkiye'de günlerce konuşulmuş, bölgede fotoğraf çektiren vatandaşlar bunun bir kaza olduğu düşünüldüğü için sık sık uyarılmıştı.

Hamile eşini vahşice öldüren katil koca, oğluna isim düşünürken niyetini açık etmiş

İstanbul, Kredi, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hamile eşini vahşice öldüren katil koca, oğluna isim düşünürken niyetini açık etmiş - Son Dakika


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