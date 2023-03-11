Hamile eşini 97 kez bıçaklamış - Son Dakika
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Hamile eşini 97 kez bıçaklamış

11.03.2023 10:55

- Hamile eşini 97 kez bıçaklamış Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 15 Şubat 2022 günü meydana gelen kadın cinayetinin ilk duruşması yapıldı.

- Hamile eşini 97 kez bıçaklamış

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 15 Şubat 2022 günü meydana gelen kadın cinayetinin ilk duruşması yapıldı.

Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, altı ay önce evlendiği, üç aylık hamile eşi Hazal Alpyörük'ü (19), 97 yerinden bıçaklayarak öldüren Kadir Meşe Alpyörük hazır bulunurken, tanıklar dinlendi.

Kadir Meşe Alpyörük, mahkemede verdiği ifadede, kayınvalidesinin, eşini sosyal medyada, 50 bin liraya pazarladığı, eşinin içki ve uyuşturucu madde kullandığı, eşinin, kendisinden değil, başka birinden hamile olabileceği iddiasında bulundu. Kadir Meşe Alpyörük, Hacıyusuf Mahallesi'ndeki evde meydana gelen olayı şöyle anlattı:

"Eşimle eve girdik. Yatak odasına geçtik. Bu sırada eşim yarı çıplaktı. Babamın evinden getirdiğim ekmek bıçağı ile önce cinsel organına sapladım. Daha sonra da çeşitli yerlerine bıçak darbeleri vurdum. Evdeki odadan ve daireden çıktım. Daha sonra belki ölmemiştir, ambulansla hastaneye götürürüm düşüncesiyle tekrar eve geldim. Ancak, daire kapısının üstünde anahtarım kaldığı için içeri giremeyince bahçeden, eve girdim. Eşim ölmemişti ve yatakta hırıltılar çıkarıyordu. Yeniden bıçaklamaya başladım. Daha sonra balıkhanenin karşısındaki polis karakoluna giderek teslim oldum." dedi.

Alpyörük, mahkeme başkanının, "Pişman mısın?" sorusu üzerine, "Pişmanım. Allah'ın verdiği canı Allah alır" yanıtını verdi.

Otopsi raporunda, cinayetin 25 santimetrelik bir bıçakla işlendiği, Hazal Alpyörük'ün baş, boyun, sırt ve cinsel organında toplam 97 kesik bulunduğu belirtildi.

Doktor raporunda ise ölen Hazal'ın doğacak çocuğunun babasının, Kadir Meşe Alpyörük olduğunun belirtildiği açıklandı.

Hazal Alpyörük'ün annesi Sevcan Alpyörük, Kadir Meşe Alpyörük'ün sürekli uyuşturucu madde kullandığını, kendisine yönelttiği, kızını sosyal medya üzerinden pazarladığı iddiasının gerçek dışı olduğunu belirterek, davacı olduğunu vurguladı.

Sanık avukatı, Kadir Meşe Alpyörük'ün, akli dengesinin yerinde olup olmadığının adli tıp raporuyla belirlenmesini talep etti. Bu sırada Alpyörük, "Akli dengem yerinde" dedi.

Mahkeme, sanık avukatının talebi sebebiyle Kadir Meşe Alpyörük'ün, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için hastaneye sevkine karar verdi.

Alpyörük'ün tutukluluk durumunun devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 2 Haziran 2023 Cuma günü, saat 09.50'ye erteledi.

Kaynak: İHA
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Hazal Alpyörük, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hamile eşini 97 kez bıçaklamış - Son Dakika


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