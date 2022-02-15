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Hamile eşini kayalıklardan iterek öldürmekten yargılanan kocaya ağırlaştırılmış müebbet (2) - Son Dakika

Hamile eşini kayalıklardan iterek öldürmekten yargılanan kocaya ağırlaştırılmış müebbet (2)

15.02.2022 18:01
Hamile eşini kayalıklardan iterek öldürmekten yargılanan kocaya ağırlaştırılmış müebbet (2)

MAHKEME BAŞKANINDAN ŞERHMuğla'nın Fethiye ilçesinde, 4 yıl önce kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı, 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hakan Aysal ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

MAHKEME BAŞKANINDAN ŞERH

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 4 yıl önce kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı, 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hakan Aysal ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Oy çokluğu ile alınan bu karara mahkeme başkanı Abdulkadir Ungan ise 'sanığın beraati' yönünde şerh koydu. Cavit AKGÜN/  MUĞLA,   -


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Ağırlaştırılmış Müebbet, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hamile eşini kayalıklardan iterek öldürmekten yargılanan kocaya ağırlaştırılmış müebbet (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamile eşini kayalıklardan iterek öldürmekten yargılanan kocaya ağırlaştırılmış müebbet (2) - Son Dakika
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