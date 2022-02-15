Hamile eşini kayalıklardan iterek öldürmekten yargılanan kocaya ağırlaştırılmış müebbet (2) - Son Dakika

MAHKEME BAŞKANINDAN ŞERH

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 4 yıl önce kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı, 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hakan Aysal ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Oy çokluğu ile alınan bu karara mahkeme başkanı Abdulkadir Ungan ise 'sanığın beraati' yönünde şerh koydu. Cavit AKGÜN/ MUĞLA, -