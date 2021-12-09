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Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen koca, sigorta poliçesine karısının yerine imza atmış - Son Dakika

Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen koca, sigorta poliçesine karısının yerine imza atmış

09.12.2021 19:05
Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen koca, sigorta poliçesine karısının yerine imza atmış

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 3 yıl önce kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı, 400 bin TL'lik ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hakan Aysal ile ilgili duruşmada önemli bir gelişme yaşandı. Sigorta poliçesini düzenleyen ve duruşmada tanık olarak dinlenen Rabia Çoban, "Eşi olmadığı için onun imzasını da kendisi attı. Tanınmış bir müşteri olduğu için banka personelinin de onayıyla bu işlem yapıldı" dedi.

Semra Aysal, 19 Haziran 2018 tarihinde eşi Hakan Aysal ile gezmeye gittiği Fethiye Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklarda, yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye UMKE, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde, Semra Aysal'ın öldüğü belirlendi. Otopsinin ardından Aysal'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

KOCA TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Hakan Aysal, eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla geçen yıl kasım ayında gözaltına alınıp, tutuklandı. Aysal hakkında, 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Hakan Aysal'ın, 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'a tek lehdarı (bedelin ödeneceği kişi) kendisi olacak şekilde 400 bin lira teminat bedeli bulunan ferdi kaza sigortası yaptırdığı, bu parayı alabilmek için Semra Aysal'ı ortalığın tenha olmasını bekledikten sonra kayalıklardan boşluğa ittiği yer aldı.

Tutuklu sanık Hakan Aysal'ın yargılanmasına bugün devam edildi. Aysal'ın Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada avukatlar hazır bulundu.

"EŞİNİN İMZASINI DA KENDİSİ ATTI"

Semra Aysal'a ferdi kaza sigortası düzenleyen Rabia Çoban, duruşmada tanık olarak dinlendi. Hakan Aysal'ın sigorta işlemleri için bankaya yalnız geldiğini anlatan Çoban, "Yanında neden eşi olmadığını tam hatırlamıyorum. Hakan Aysal kendisine ve eşine hayat sigortası yaptırdı. Eşi olmadığı için onun imzasını da kendisi attı. Tanınmış bir müşteri olduğu için banka personelinin de onayıyla bu işlem yapıldı. Daha sonra genel müdürlük bir dilekçe istedi. Bu evrakı Hakan Aysal eşine imzalayıp tekrar bize yolladı. Böylece sigorta aktif hale geldi" dedi.

EŞİNİN YERİNE İMZA ATMIŞ

Sanık Hakan Aysal ise sigorta poliçesini doldururken eşinin de yanında olduğunu anlatarak, "Poliçeyi ben değil, tanık olarak dinlenen Rabia Çoban doldurdu. Poliçelerde ikimizin yer aldığı iletişim bilgileri kısmına benim bilgilerimi yazmış olabilir" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen koca, sigorta poliçesine karısının yerine imza atmış
Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen koca, sigorta poliçesine karısının yerine imza atmış
Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen koca, sigorta poliçesine karısının yerine imza atmış

Türk Lirası, Fethiye, Sigorta, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen koca, sigorta poliçesine karısının yerine imza atmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen koca, sigorta poliçesine karısının yerine imza atmış - Son Dakika
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