Hamile eşini öldüren adamdan klasik savunma! - Son Dakika

Geçtiğimiz Cuma günü Ümraniye'de Hasret Dalkoparan madde bağımlısı kocası Ozan Dum'un ile eşinin aşırı kıskançlıkları nedeniyle tartışarak ağabeyi Tolga Dalkoparan'ın evine sığındı. Tartışmadan birkaç gün sonra Ozan Dum, Dalkoparan'ın yaşadığı evi gözetlemeye başladı. Dum, Hasret Dalkoparan'ın ağabeyinin markete gitmesini fırsat bilerek evin içerisine daldı.

ÖLDÜRÜP UZUVLARINI PARÇALADI

Dini nikahlı eşiyle tartışan Ozan Dum, ardından silahını çıkartarak dini nikahlı eşi Hasret Dalkoparan'a 1,5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan hamile kadın, hayatını kaybetti. Cani koca, kızının gözü önünde eşinin kollarını ve bacaklarını keserek parçalara ayırdı. Olayı gören yenge, polis, ambulans ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Hasret Dalkoparan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederek, hamile kadının cansız bedenini incelenmek üzere Adli Tıp Morguna kaldırdı. Öte yandan kurşunları televizyonu ve duvarları deldiği, tavanın ise kan bulandığı görüldü.

TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin detaylı çalışmaları sonucu silahlı koca Ozan Dum'un 18 suç kaydı olduğu ve kullandığı ruhsatsız tabancayla Çekmeköy'de yakalandı. Emniyette sorgulama işlemleri tamamlanan silahlı koca adliye sevk edildi. Şüpheli, Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BÖYLE BİR OLAYIN YAŞANMASINI İSTEMEZDİM"

Sabah'ın haberine göre hakimlikteki sorgusunda tüyler ürperten bir savunma yapan şüpheli adamın söyledikleri pes dedirtti. Şüpheli Dum, Hakimlikteki savunmasında "Ben eşimi beni aldattığını düşündüğüm için öldürdüm. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim" diyerek pişman olduğunu dile getirdi. Hakimlik ise şüpheli adamın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.