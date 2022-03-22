Son Dakika | HAMİLE EŞİNİ ÖLDÜREN AFGAN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ - Son Dakika
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Son Dakika | HAMİLE EŞİNİ ÖLDÜREN AFGAN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

22.03.2022 12:45
Son Dakika | HAMİLE EŞİNİ ÖLDÜREN AFGAN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Son dakika haberleri: ZEYTİRBURNU'nda hamile karısı Fatemeh Haideri'yi (28), bıçaklayarak öldüren Afgan Mohammad Tajık (31) hakkında 'Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' istemiyle dava açıldı.

ZEYTİRBURNU'nda hamile karısı Fatemeh Haideri'yi (28), bıçaklayarak öldüren Afgan Mohammad Tajık (31) hakkında 'Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 15 Eylül 2021 tarihinde Zeytinburnu, Yeşiltepe Mahallesi Taş Camii Sokak'ta işlenen cinayetle ilgili hazırlanan iddianamede, şu bilgilere yer verildi; Sanık Mohammad Tajık, eşi Fatemeh Haideri (28) ve kızı Dünya ile 4 yıl önce kaçak yollardan Türkiye'ye geldi. Bir yıl kaldıktan sonra deport edildi. Sanık Tajık, bir süre sonra yeniden Türkiye'ye geldi ancak, eşi birlikte olmak istemedi. Bu nedenle Sinop'ta yaşamaya başlayan sanık Mohammad Tajık, bu sürede zaman zaman kızı ve eşiyle görüştü. Karısı boşanmak istediğini söyleyerek sanık Tajık'ı İstanbul'a çağırdı. Eşiyle buluştuğunda Haideri, hamile olduğunu ve doğacak çocuğa babalık yapmasını teklif etti. Karısının teklifini kabul etmeyen sanık Tajık, kızı Dünya'yı da yanına alarak gitmek istediğini söyledi. Fatemeh Haideri kızı Dünya'yı eşine vermeye razı olmadı. Olay günü karısıyla yeniden buluşan Tajık, aynı konuda tartıştı. Belinde sakladığı bıçakla hamile kadına saldıran sanık Mohammad Tajık, olay yerinden kaçtı. İddianamede, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Fatemeh Haideri'nin 20 haftalık hamile olduğu belirlendi. Raporda kadının vücudunda 8 adet kesici alet yarası ve 3 adet kesik tespit edildiği bildirildi. Mohammad Tajık hakkında "Gebe olduğu bilinen kadını öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | HAMİLE EŞİNİ ÖLDÜREN AFGAN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | HAMİLE EŞİNİ ÖLDÜREN AFGAN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ - Son Dakika
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