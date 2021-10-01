Hamile eşini öldüren kocaya müebbet hapis - Son Dakika

Konya'nın Çumra ilçesinde 6 aylık hamile eşini av tüfeği ile vurarak öldüren şahıs, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

16 Aralık 2020 tarihinde Çumra ilçesine bağlı Dineksaray Mahallesi'nde Ali Rıza Yüzer (35), tartıştığı 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i (35) av tüfeğiyle vurdu. Göğsünden vurulan Sadife Yüzer, olay yerinde hayatını kaybetti. Ali Rıza Yüzer ise babasını telefonla arayıp, eşini öldürdüğünü söyledi. Babasının gelmesinden sonra jandarmayı arayıp eşini öldürdüğünü bildiren Yüzer, gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ali Rıza Yüzer ifadesinde eşinin doğacak çocuğun kendisinden olmadığını söylemesi üzerine cinayeti işlediğini ileri sürerken, yapılan DNA testinde çocuğun kendisinden olduğu belirlendi.

'Gebe olduğunu bildiğini eşini tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Yüzer'in Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davasında karar çıktı. Karar duruşmasında tutuklu sanık Ali Rıza Yüzer, Sadife Yüzer'in ağabeyi Rıfat Yıldız, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Tanıklar ve sanığın dinlenmesinin ardından savcı verdiği mütalaasında, çift arasında daha önceden de aile yaşantısından kaynaklı anlaşmazlıklar olduğunu, olay günü sanık Ali Rıza Yüzer'in hamile olan eşini çocukların olmadığı odaya götürerek 5 el ateş etmek suretiyle öldürdüğünün anlaşıldığını belirtti. Yüzer'in suçu tasarlayarak işlediğine dair bir delil bulunmadığının ifade edildiği mütalaada, "Sanığın üzerine atılı suçu hafifletmek için eşinin 'karnındaki çocuğun kendisinden olmadığını söylediğini' iddia ettiği anlaşılmıştır. Yapılan DNA testinin ardından çocuğun babasının Ali Rıza Yüzer olduğu sabitlendiğinden, bu yönde haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiği düşünülmektedir" denildi.

Mütalaada 'Gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme' suçunu işlediği anlaşıldığı için Yüzer'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Mahkemede konuşan Sadife Yüzer'in ağabeyi Rıfat Yıldız, "Benim kardeşim namusuna düşkündür. Kesinlikle sosyal medya dahi kullanmazdı. Biz olay zamanına kadar çocuklar için sustuk. Son verdikleri sözden sonra biz bacımızı bize getirmelerini bekledik. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Mahkemede son sözü sorulan tutuklu sanık Ali Rıza Yüzer, "Öncelikle pişmanlığımı dile getirmek istiyorum. Beni bu raddeye getiren 'çocuk senden değil' denmesi ve akrabalarımız yüzünden. Karar sizlerin" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ali Rıza Yüzer'e 'Gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, daha sonra olayın ardından eşinin yarasına tampon yapmasını 'iyi hal' kabul ederek müebbet hapis cezasına çarptırdı. - KONYA