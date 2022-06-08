Hamile eşini öldüren sanığa verilen müebbet hapse istinaftan indirim - Son Dakika
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Hamile eşini öldüren sanığa verilen müebbet hapse istinaftan indirim

08.06.2022 17:16

Konya'nın Çumra ilçesinde 6 aylık hamile eşini öldüren sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği müebbet hapis kararının istinaf mahkemesince bozulmasının ardından yeniden yargılanan sanığa 23 yıl hapis cezası verildi.

Konya'nın Çumra ilçesinde 6 aylık hamile eşini öldüren sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği müebbet hapis kararının istinaf mahkemesince bozulmasının ardından yeniden yargılanan sanığa 23 yıl hapis cezası verildi.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Rıza Yüzer, müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık, eşini bir anlık öfkeyle öldürdüğünü, maktulün kendisini aldattığını söylediğini öne sürdü.

Sanık, eşinin çocukların kendisinden olmadığını söylediğini iddia ederek "Yakınları da çocukların bana benzemediğini söylüyordu. Kendimi baskı altında hissediyordum. Çocukların benim çocuklarım olup olmadığına ilişkin internetten araştırma yaptım." beyanında bulundu.

Olay günü eşiyle aralarında tartışma çıktığını dile getiren sanık, hamile eşine 4-5 el ateş ettiğini, pişman olduğunu belirtti.

Maktul Sadife Yüzer'in kardeşi Rıfat Yıldız ise "Aile olarak hayatımız karardı. Bir Kurban Bayramı'nda ablamın kolu kırılmıştı, sorduğumuzda ablam düştüğünü söylemişti. Bunu da sanık yapmış, ablam bizi ve çocuklarını korumak için söylememiş sonradan öğrendik." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Rıza Yüzer'e "Gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırış müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, bu cezayı "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimiyle 23 yıla düşürdü.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan müşteki avukatı Buğra Büyükağaçcı, sanık hakkında "haksız tahrik" indirimi uygulanmasına tepki gösterdi.

Büyükağaçcı, Yargıtaya başvuracaklarını bildirdi.

Rıfat Yıldız da indirim uygulanmasının çok üzücü olduğunu belirterek "Bacıma 5 el ateş edip yaraya tampon yaptı, 112'yi aradı diye indirim yaptılar. Benim bacım zaten ölmüş. Verilen karar çok yanlış, ağırlaştırılmış müebbet verilmeliydi." diye konuştu.

Olay ve dava süreci

Çumra ilçesi Dineksaray Mahallesi'nde 16 Aralık 2020'de tartıştığı 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i (35) pompalı tüfekle öldüren Ali Rıza Yüzer hakkında "gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan sanığa "Gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş, ceza "iyi hal" indirimiyle müebbet hapse çevrilmişti.

Kararın gerekçesinde, Yüzer'in, eşinin yarasına tampon yapmasının "iyi hal" kabul edildiği belirtilmişti.

Yerel mahkeme sanığa "haksız tahrik" indirimi uygulamamıştı.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi, sanığın cezasını fazla bularak yerel mahkemenin kararını bozmuş, sanık yerel mahkemede yeniden yargılanarak aynı gerekçelerle "müebbet hapis cezası"na çarptırılmıştı.

Hamile eşini öldüren sanığa verilen müebbet hapse istinaftan indirim
Hamile eşini öldüren sanığa verilen müebbet hapse istinaftan indirim
Hamile eşini öldüren sanığa verilen müebbet hapse istinaftan indirim
Hamile eşini öldüren sanığa verilen müebbet hapse istinaftan indirim

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamile eşini öldüren sanığa verilen müebbet hapse istinaftan indirim - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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