Hamile eşini uçurumdan atmıştı! Akıl sağlığı yerinde çıkınca yeniden ağırlaştırılmış müebbet verildi - Son Dakika
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Hamile eşini uçurumdan atmıştı! Akıl sağlığı yerinde çıkınca yeniden ağırlaştırılmış müebbet verildi

26.10.2022 11:55

Muğla'da 4 yıl önce kayalıklardan düşen 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hakan Aysal'ın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor çıktı. Zanlıya yeniden ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Fethiye ilçesi Kelebekler Vadisi'ne, 19 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal ile gezmeye giden 7 aylık hamile Semra Aysal, fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan, yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü. İhbarla bölgeye UMKE, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekiplerin kontrolünde Semra Aysal'ın öldüğü belirlendi. Otopsinin ardından Aysal'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Soruşturma kapsamında Hakan Aysal, 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla 2020 yılı kasım ayında gözaltına alınıp tutuklandı.

TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Hakan Aysal'ın yargılanmasına 15 Şubat'ta Fethiye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasıyla devam edildi. Aysal, tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Semra Aysal'ın ağabeyi Nayim Yolcu ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Savcı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın inilmesi garip bir yere hamile eşini götürüp saatlerce beklettiğini ve olay yerinde eşinin düştüğünü görmediği ifadesinin inandırıcı olmadığını belirtti. Mütalaada, sanığın kendi ferdi kaza sigortasının lehtarı kısmında yasal mirasçıları ibaresi yazdığı, eşinin sigorta poliçesinde ise sadece Hakan Aysal yazdığı da vurgulandı. Savcı, sanığın 'Gebe eşini kasten, tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve mevcut tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Hamile eşini uçurumdan atan sanığa 'akıl sağlığı' raporuyla yeniden ağırlaştırılmış müebbet

AKIL SAĞLIĞI ŞÜPHESİYLE KARAR BOZULMUŞTU

Sanık Hakan Aysal üzerine atılı suçu işlemediğini belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verdi. Aysal, akıl hastalığı olup olmadığının İstanbul Adli Tıp Kurumu 1'inci Üst Kurulu'ndan alınacak raporla belirlenmesi gerektiğini belirtip, karara itiraz edip dosyayı istinafa taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Aysal'ın yargılama sürecinde hastanede gözetim altında tutulup cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi gerekirken, sadece doktor muayenesiyle karar verildiği, bu nedenle de raporun yetersiz olduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Bozulan karar Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

RAPOR ÇIKINCA YENİDEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLE CEZALANDIRILDI

Hakan Aysal, dün yeniden hakim karşısına çıktı. İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan gelen Aysal'ın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor okundu. Fethiye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Aysal'ı yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

Kaynak: DHA
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İstanbul, Fethiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamile eşini uçurumdan atmıştı! Akıl sağlığı yerinde çıkınca yeniden ağırlaştırılmış müebbet verildi - Son Dakika

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