Hamile Eşini ve Kayınvalidesini Öldürdü
39 dakika önce
Malatya'da bir şahıs, boşanma aşamasındaki hamile eşi ve kayınvalidesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Malatya
'da bir şahıs, boşanma aşamasındaki hamile eşi ve kayınvalidesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Alınan bilgiye göre, Battalgazi
ilçesi Kemerköprü Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda Ümit G. isimli şahıs boşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
(Hasan Eryılmaz/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:51 Kaynak: İHA
Son Dakika! Bursa'da Korkutan Deprem! 3 İlçede Hissedildi
Son Dakika! İzmir'de Komşusu Tarafından Öldürülen Minik Ceylin'ın Davasında Karar Verildi
Erdoğan, Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Trabzon Adaylarını Açıkladı! İki İlçede MHP'nin Adayı Desteklenecek