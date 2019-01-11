Son Dakika Haberleri: Hamile Eşini ve Kayınvalidesini Öldürdü

Hamile Eşini ve Kayınvalidesini Öldürdü

36 dakika önce

Malatya'da bir şahıs, boşanma aşamasındaki hamile eşi ve kayınvalidesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Hamile Eşini ve Kayınvalidesini Öldürdü, System.String[]
Malatya'da bir şahıs, boşanma aşamasındaki hamile eşi ve kayınvalidesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Kemerköprü Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda Ümit G. isimli şahıs boşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:53 Kaynak: İHA

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