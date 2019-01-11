Hamile Eşini ve Kayınvalidesini Öldürdü
36 dakika önce
Malatya'da bir şahıs, boşanma aşamasındaki hamile eşi ve kayınvalidesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Malatya
'da bir şahıs, boşanma aşamasındaki hamile eşi ve kayınvalidesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Battalgazi
ilçesi Kemerköprü Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda Ümit G. isimli şahıs boşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - MALATYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:53 Kaynak: İHA
Dilenci Kadın, Küçük Çocuğunu Yol Ortasında Bırakıp Kaçtı
Buzlanan Yolda Düşerek Beyin Kanaması Geçirdi! O Anlar Kamerada
Mardin'de Başıboş Dolaşan Köpekler, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı!
Evinde Unuttuğu Anahtarları Almak İçin Balkona Tırmanan İşçi, Korkuluk Demirine Saplandı