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Hamile eşiyle trafik magandasının saldırısına uğrayan şahıs yaşananları anlattı

11 dakika önce

Hamile eşiyle trafik magandasının saldırısına uğrayan şahıs yaşananları anlattı.

Hamile eşiyle trafik magandasının saldırısına uğrayan şahıs yaşananları anlattı
Hamile eşiyle trafik magandasının saldırısına uğrayan şahıs yaşananları anlattı
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:01 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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