Hamile eşiyle trafik magandasının saldırısına uğrayan şahıs yaşananları anlattı
11 dakika önce
Hamile eşiyle trafik magandasının saldırısına uğrayan şahıs yaşananları anlattı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:01 Kaynak: İHA
Hamile eşiyle trafik magandasının saldırısına uğrayan şahıs yaşananları anlattı
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