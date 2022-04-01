Hamile hemşirenin darbedilmesi davası: "Hemşireyi darbetseydik çocuğunu düşürürdü" - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'deki bir devlet hastanesinde 24 yaşındaki hamile hemşire Gülhan D.'nin darbedilmesine ilişkin yargılanan baba Hüseyin Koçyiğit ve oğlu Rıdvan Koçyiğit ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Hüseyin Koçyiğit, "Biz hemşireyi darbetseydik çocuğunu düşürürdü. Böyle bir şey yapmadık" dedi. Mahkeme, Hüseyin Koçyiğit ve Rıdvan Koçyiğit'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Küçükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Hüseyin Koçyiğit ve Rıdvan Koçyiğit SEGBİS sistemi ile bağlandı. Tutuksuz sanıklar Nurcan Koçyiğit ve Aycan Koçyiğit ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Hemşire Gülhan D. ise duruşmaya katılmadı.

"DEFOL GİT SEN KİMSİN"

Duruşmada savunma yapan baba Hüseyin Koçyiğit, "Kan vermek amacıyla hastaneye gittik. Ben kafeteryada bekliyordum. Kızım Gülcan'ı kan verdikten sonra baygınlık geçirdiğini öğrendim. Bunun üzerine yanlarına gittim. Müşteki bize karşı 'defol git sen kimsin de konuşuyorsun?' dedi. Ben de bunun üzerine müştekiye 'terbiyesizsin' dedim. Ancak iddianamedeki hakaret içerikli sözleri söylemedim. Müştekiyi darbettiğim iddiasını kabul etmiyorum. Çevrede bulunanlar müştekinin hamile olduğunu söylemediler. Ben müşteki yerdeyken tekme atarak darbettiğim iddiasını kabul etmiyorum. Suçsuz günahsın yere içeride yatıyoruz. Biz hemşireyi darbetseydik çocuğunu düşürürdü. Böyle bir şey yapmadık." dedi.

"HAMİLE OLDUĞUNU DUYMADIM"

Rıdvan Koçyiğit ise, "Hemşire kardeşimin üzerindeydi. Ben ayırmak isterken güvenlikler beni alıp odaya götürdüler. Hamile olduğunu duymadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Benim çocuğum 2 gözünden engelli bunun için hastaneye gitmiştik. Olay sırasında ben orada değildim hemşirenin yüzüne yumruk atmadım. Müştekinin ilk ifadesi ile sonraki ifadesi çelişiyor. İlk ifadesinde uçan tekme attı dedi daha sonra yumruk attığı söyledi" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık Nurcan Koçyiğit, "Görgüsüzler dediğini hatırlıyorum. Bunun üzerine elimdeki poşetleri bırakıp, elimdeki ayranla yanına gittim. Sen ne yapmaya çalışıyorsun dedim. Müşteki ayran olan elime vurdu. Bu sebeple ayran üzerime döküldü. Hemşire bu sırada saçıma yapıştı. Kendisine karşı bir eylemde bulunmadım. Müştekiyle aramızdaki arbede sırasında birlikte yere düştük. Müştekinin karnına tekme atmadım. Suratına ayran fırlatmadım. Biz sesimizi duyurmak istedik. Kimse bizi dinlemedi. Olay sosyal medyaya yansıdığı için tek taraflı değerlendirme yapıldı. Müştekinin boğazını tutmadım ve başörtüsünü açmaya çalışmadım" ifadelerini kullandı.

Savcı, sanıkların tutuklu bulundukları süreyi göz önüne alarak tahliyesini talep etti. Mahkeme, sanıklar Hüseyin ve Rıdvan Koçyiğit'in tutuklulukta geçirdikleri süre, üzerine atılı suçların üst sınırları göz önünde bulundurularak tutuklama tedbirinin ölçülü olmadığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.