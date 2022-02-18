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Hamile İrem'in öldürülmesinde 7 yakını için ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika

Hamile İrem'in öldürülmesinde 7 yakını için ağırlaştırılmış müebbet istemi

18.02.2022 17:15
Hamile İrem'in öldürülmesinde 7 yakını için ağırlaştırılmış müebbet istemi

MERSİN'de evlerinin banyosunda tabancayla vurulan 5 aylık hamile İrem Bahçe'nin (17) ölümüyle ilgili 6'sı tutuklu, 7 yakının yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

MERSİN'de evlerinin banyosunda tabancayla vurulan 5 aylık hamile İrem Bahçe'nin (17) ölümüyle ilgili 6'sı tutuklu, 7 yakının yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkların 'töre saikiyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Olay, Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 7 Kasım 2019'da meydana geldi. İrem Bahçe, evlerinin banyosunda babasının ruhsatsız tabancasıyla başından vuruldu. 5 aylık hamile olan İrem, kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Aile, kızlarının cenazesini memleketleri Şanlıurfa'da toprağa verdi. Sezaryenle alınan bebeği ise hayata 3 ay tutunabildi. Olayla ilgili ifadelerine başvurulan aile fertleri, İrem Bahçe'nin intihar ettiğini öne sürdü. Polisin çapraz sorguya aldığı aile fertleri, çelişkili ifadeler verdi. 7 aylık çalışmanın ardından ekipler, Şanlıurfa'ya giderek baba Kasım (48), anne Saadet (54), ağabeyler Vedat (22) ve Mehmet Ali (20) ile amcalar Mehmet Veyis (33), İbrahim (44) ve Mehmet Bahçe'yi (53) gözaltına alıp Mersin'e getirdi.

KARDEŞİ İTİRAF ETTİŞüpheliler önce İrem'in, babası Kasım Bahçe'ye ait tabancayla intihar ettiğini savundu. Ancak ağabey Mehmet Ali Bahçe ifadesinde, kardeşini öldürdüğünü ve aile meclisi kararıyla cinayeti işlediğini ağlayarak itiraf etti. Diğer şüpheliler ise iddiaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.AMCA TAHLİYE EDİLDİİrem Bahçe'nin anne ve babası ile 2 ağabeyi hakkında 'akrabaya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 amcası hakkında ise 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıklardan amca Mehmet Bahçe, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.MÜTALAA VERİLDİDavanın 7'nci duruşması, 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada mütalaa açıklandı. Savcı mütalaasında sanıkların 'yakın akrabayı töre saikiyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Ayrıca tahliye edilen sanıklardan amca Mehmet Bahçe'nin de yeniden tutuklanmasını talep etti. Taraf avukatlarının mütalaa hakkında ek süre istemesi üzerine duruşma ertelendi.

Hamile İrem'in öldürülmesinde 7 yakını için ağırlaştırılmış müebbet istemi
Hamile İrem'in öldürülmesinde 7 yakını için ağırlaştırılmış müebbet istemi
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Duygu Delen davasında anneden yürek parçalayan sözler: Çocuğumu geri ver! Savcı, ağırlaştırılmış müebbet talep etti! Duygu Delen davasında anneden yürek parçalayan sözler: Çocuğumu geri ver! Savcı, ağırlaştırılmış müebbet talep etti!

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hamile İrem'in öldürülmesinde 7 yakını için ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika


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