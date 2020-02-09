Hamile kadın 7 saatlik mücadeleyle hastaneye ulaştırıldı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamile kadın 7 saatlik mücadeleyle hastaneye ulaştırıldı (2) - Son Dakika

Hamile kadın 7 saatlik mücadeleyle hastaneye ulaştırıldı (2)

6 saat önce

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde yolu ulaşıma kapalı köyde düşük yapma riski bulunan kadın, sağlık ekiplerinin 7 saatlik çabası sonucu hastaneye yetiştirildi.

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde yolu ulaşıma kapalı köyde düşük yapma riski bulunan kadın, sağlık ekiplerinin 7 saatlik çabası sonucu hastaneye yetiştirildi.

Kırkpınar köyünde oturan 3 aylık hamile Ceylan Argenas'ın (30) rahatsızlanması üzerine yakınları, durumu 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine iletti.

Yolun kar yüzünden ulaşıma kapalı olması nedeniyle Karlıova ilçesinden yönlendirilen sağlık ekipleri, 7 saat süren çaba sonucu düşük yapma riski bulunan Argenas'ı köyden alıp Karlıova Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Tedavisi süren Argenas'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

bulunan Argenas'ı köyden alıp Karlıova Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Tedavisi süren Argenas'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hamile kadın 7 saatlik mücadeleyle hastaneye ulaştırıldı (2)

Adaklı, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul kartına yükleyeceği parasını kargaya kaptırdı
Çamaşır makinesi tamir etmeye gitti, nişanlısının ablasıyla birlikte oldu Konya komşusu genç kızı döven kadın öğretmene 2 yıl hapis istemiyle dava Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısının, cevap veremediği soru büyük tepkiye sebep oldu

Son Dakika Haberleri
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı
19:16 Saba Tümer'den çok konuşulacak açıklama: David Beckham'la aynı yatakta yattım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 21:30:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hamile kadın 7 saatlik mücadeleyle hastaneye ulaştırıldı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]