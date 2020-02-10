Hamile kadın 9 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamile kadın 9 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı (2) - Son Dakika

Hamile kadın 9 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı (2)

6 saat önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde yolu kapalı köydeki hamile kadın, ekiplerin 9 saat süren çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde yolu kapalı köydeki hamile kadın, ekiplerin 9 saat süren çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Kar dolayısıyla yolu kapanan Elmadalı köyünde oturan Muhlise Beyhan'ın doğum sancılarının başlaması üzerine yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, yola çığ düştüğü için köye ulaşamayınca Karayolları 94. Siirt Şube Şefliğinden yardım talebinde bulundu.

Bölgede kar temizleme çalışmasının ardından sağlık ekiplerinin köye ulaşması sağlandı ve Beyhan'a ilk müdahale burada yapıldı. Beyhan, daha sonra Siirt Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaklaşık 9 saat süren çalışmanın sonucunda Siirt Devlet Hastanesine sevk edilen Beyhan, kız bebeği dünyaya getirdi.

Bebeğin amcası Cemal Beyhan, kurtarma ekibine teşekkür ederek, "Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu yol açılarak hastamız hastaneye yetiştirildi. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." dedi.

Hamile kadın 9 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı (2)

Şirvan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:12 Kaynak: AA
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