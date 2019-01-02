Son Dakika Haberleri: Hamile Kadın Ambulansa Traktörle Taşındı

Hamile Kadın Ambulansa Traktörle Taşındı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ambulans dereden geçemeyince hamile kadın, ambulansa traktörle taşındı.

Hamile Kadın Ambulansa Traktörle Taşındı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ambulans dereden geçemeyince hamile kadın, ambulansa traktörle taşındı.

Alınan bilgiye göre, Karacadağ bölgesindeki Sedef Mahallesi'nde 43 yaşındaki Samiha Aytar'ın doğum sancısı tutması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi.

Mahalle yakınlarına giden 112 Acil Sağlık ekipleri, yoğun yağış sonrası taşan dere sularının yolu kapatması üzerine hastaya ulaşamadı.

Mahalle sakinleri Aytar'ı dereden traktörle yolun karşısına geçirerek bekleyen ambulansa taşıdı. Sağlık ekibi hastayı Siverek Devlet Hastanesine götürdü.

Hastanede doğum yapan Aytar'ın kız çocuğu dünyaya getirdiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:12 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Siverek, Güncel
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