Son Dakika Haberleri: Hamile Kadın Çantadan Cep Telefonu Çaldı

Hamile Kadın Çantadan Cep Telefonu Çaldı

1 saat önce

İstanbul'dan geldiği Samsun'da 2 ayrı kadının çantasından cep telefonunu çalan hamile kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Hamile Kadın Çantadan Cep Telefonu Çaldı, System.String[]
İstanbul'dan geldiği Samsun'da 2 ayrı kadının çantasından cep telefonunu çalan hamile kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan gelen, 2 ayrı kadının çantasından yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çaldığı iddia edilen S.Z.(19) adlı hamile kadın, polis tarafından yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak Canik ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan S.Z. iki ayrı hırsızlık suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:59 Kaynak: İHA

İstanbul, Samsun, 3. Sayfa
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