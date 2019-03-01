Son Dakika Haberleri: Hamile Kadın Eşi Tarafından Bıçaklandı

Hamile Kadın Eşi Tarafından Bıçaklandı

1 saat önce

Edirne'de hamile kadın eşi tarafından 25 yerinden bıçaklandı.

Hamile Kadın Eşi Tarafından Bıçaklandı, System.String[]
Edirne'de hamile kadın eşi tarafından 25 yerinden bıçaklandı.

Alınan bilgiye göre, Menzilahir Mahallesi'nde yaşayan S.Z, iddiaya göre, eşi A.Z'yi kendisini aldattığı gerekçesiyle bıçakladı ve olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi devam eden A.Z'nin 25 yerinden bıçaklandığı belirlendi.

Zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:52 Kaynak: AA

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