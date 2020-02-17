Hamile kadın hastaneye giderken araçta doğum yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamile kadın hastaneye giderken araçta doğum yaptı - Son Dakika

Hamile kadın hastaneye giderken araçta doğum yaptı

6 saat önce

Adana'da hamile bir kadın doğum için minibüsle hastaneye götürülürken bebeğini yolda dünyaya getirdi.

Adana'da hamile bir kadın doğum için minibüsle hastaneye götürülürken bebeğini yolda dünyaya getirdi.

Kent merkezinde yaşayan Suriyeli Nimet Sraj Ali, doğum sancısının başlaması üzerine yakınlarıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmek üzere minibüsle yola çıktı.

Aracın ön yolcu koltuğunda oturan kadın, hastane yolundayken doğum yaptı.

Doğumun ardından kadın ve dünyaya getirdiği kız bebeği kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, bir sağlık görevlisinin beze sardığı bebeği kucağında hastaneye taşıması ve iki sağlık görevlisinin araçtaki anneyle ilgilenmesi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenip sosyal medyadan paylaşıldı.

Hamile kadın hastaneye giderken araçta doğum yaptı

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:04 Kaynak: AA
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