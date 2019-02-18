Hamile Kadın, Hastaneye 'Sikorsky' Model Helikopterle Götürüldü
15 dakika önce
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, rahatsızlanan hamile kadın, Mehmetçik tarafından Sikorsky S-70 model helikopterle Şırnak'taki hastaneye ulaştırıldı.
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap
ilçesinde, rahatsızlanan hamile kadın, Mehmetçik tarafından Sikorsky
S-70 model helikopterle Şırnak
'taki hastaneye ulaştırıldı.
Beytüşşebap'ta rahatsızlanan hamile kadın için Mehmetçik seferber oldu. Hasta kadının karla kaplı yolda hastaneye götürülmesinin kendisinin ve bebeğinin sağlığı için zaman alacağı ve riskli olacağının belirtilmesi üzerine Valilik, 23'üncü Jandarma
Sınır Komutanlığı'ndan helikopter talebinde bulundu. Talep üzerine görevlendirilen Sikorsky S-70 model helitoptere alınan kadın, Şırnak'taki hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan kadın ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- Şırnak
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:45 Kaynak: DHA
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