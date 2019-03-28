Son Dakika Haberleri: Hamile Kadın Hayatının Şokunu Yaşadı

Hamile Kadın Hayatının Şokunu Yaşadı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafriyat kamyonu ile otomobilin karıştığı kazada, hamile bir kadın kazanın etkisiyle şok geçirdi.

Hamile Kadın Hayatının Şokunu Yaşadı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafriyat kamyonu ile otomobilin karıştığı kazada, hamile bir kadın kazanın etkisiyle şok geçirdi.

Alınan bilgilere göre kaza, Alanyurt Özdilek ışıklarında meydana geldi. 54 BM 938 plakalı Hasan A.'ya ait hafriyat kamyonu seyir halinde olan Kamuran Y. (26) yönetimindeki 16 AAK 359 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak dönen araç yol ortasında bulunan orta refüje çarparak durdu. Otomobilin içinde bulunan ve hamile olduğu öğrenilen Mızgın D. (26) hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrasında şok geçiren hamile kadın tedbir amaçlı olay yerine çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mızgın D.'nin hastanede yapılan kontrollerin ardından durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla alakalı soruşturma devam ediyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:05 Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kamyon Arkası Yazısı Başına Bela Oldu Vinç Şoförünün Aracının Arkasına Kadınlarla İlgili Yazdırdığı Yazı Pahalıya Patladı İzmir'de Cumhur İttifakı Adayı Silahlı Saldırıya Uğradı Mağazada Omuz Atma Kavgası Çıktı, Ortalık Savaş Alanına Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 18:03:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hamile Kadın Hayatının Şokunu Yaşadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]