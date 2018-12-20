Hamile Kadın ile Yanındaki Kişi Otomobilde Ölü Bulundu

Antalya'da otomobilde ölü bulunan beş aylık hamile kadın ile yanındaki kişinin silahla vurulduğu belirlendi.

Antalya'da otomobilde ölü bulunan beş aylık hamile kadın ile yanındaki kişinin silahla vurulduğu belirlendi.



Serik ilçesi Kökez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde, silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi.



Belirtilen adrese gelen ekipler, 07 BJH 69 plakalı araçta Gürbüz Hakkı Yılmaz (40) ile beş aylık hamile Hatice Bahçecioğlu'nu (33) silahla vurulmuş halde buldu.



Yılmaz ve Bahçecioğlu'nun hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine, cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Hatice Bahçecioğlu'nun, 8 ay önce boşandığı eşi gözaltına alındı.



Bahçecioğlu ve Yılmaz'ın evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

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