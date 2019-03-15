Son Dakika Haberleri: Hamile Kadın Karlı ve Çamurlu Yollar Aşılarak 6 Saatte Hastaneye Ulaştırıldı

Hamile Kadın Karlı ve Çamurlu Yollar Aşılarak 6 Saatte Hastaneye Ulaştırıldı

1 saat önce

Hamile kadın karlı ve çamurlu yollar aşılarak 6 saatte hastaneye ulaştırıldıBİNGÖL - Bingöl'de bir mezrada doğum sancıları tutan 9 aylık hamile kadın, UMKE ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Hamile kadın karlı ve çamurlu yollar aşılarak 6 saatte hastaneye ulaştırıldı

BİNGÖL - Bingöl'de bir mezrada doğum sancıları tutan 9 aylık hamile kadın, UMKE ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.
Alınan bilgilere göre, Solhan İlçesine bağlı Kaleköyü Nasran mezrasında ikamet eden 9 aylık hamile Emine Ardıç'ın doğum sancıları başladı. Ardıç'ın yakınları durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne ileterek yardım istedi. Yolların karlı ve çamurlu olması nedeniyle bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri sevk edildi.Hareket eden ekiplerin araçları zaman zaman çamura battı.Buna rağmen pes etmeyen ekipler, belirli bir noktayı da yaya olarak giderek köye ulaşmayı başardı. Hamile kadın ekipler tarafından alınarak hastaneye ulaştırıldı.
Ekiplerin karlı ve çamurlu yolları aşarak hastayı hastaneye ulaştırmasının ise 6 saat sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:13 Kaynak: İHA

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