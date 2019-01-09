Hamile Kadın, Paletli Ambulansla Hastaneye Ulaştırıldı

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde doğum sancısı tutan Esra Sever (24), 3 saatlik çalışma sonrası paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi.



Sincik'e 30 kilometre uzaklıktaki Zeynel Aslan Mezrası'nda oturan Esra Sever'in dün gece doğum sancıları başladı. Bunun üzerine yakınları sağlık görevlilerinden yardım istedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle yolun ulaşıma kapandığı mezraya, sağlık ekipleri iş makinesinin karları temizlemesiyle 3 saatte ulaşabildi. Sağlık görevlileri tarafından paletli ambulansa alınan Esra Sever Sincik Devlet Hastanesi'ne ulaştırılarak doğumhaneye alındı.



- Sincikadıyaman

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