Son Dakika Haberleri: Hamile Kadın, Paletli Ambulansla Hastaneye Ulaştırıldı

Hamile Kadın, Paletli Ambulansla Hastaneye Ulaştırıldı

2 saat önce

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde doğum sancısı tutan Esra Sever (24), 3 saatlik çalışma sonrası paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi.

Hamile Kadın, Paletli Ambulansla Hastaneye Ulaştırıldı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde doğum sancısı tutan Esra Sever (24), 3 saatlik çalışma sonrası paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi.

Sincik'e 30 kilometre uzaklıktaki  Zeynel Aslan Mezrası'nda oturan Esra Sever'in dün gece doğum sancıları başladı. Bunun üzerine yakınları sağlık görevlilerinden yardım istedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle yolun ulaşıma kapandığı mezraya, sağlık ekipleri iş makinesinin karları temizlemesiyle 3 saatte ulaşabildi. Sağlık görevlileri tarafından paletli ambulansa alınan Esra Sever Sincik Devlet Hastanesi'ne ulaştırılarak doğumhaneye alındı. - Sincikadıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:24 Kaynak: DHA

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