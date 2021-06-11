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Hamile kadın sokak ortasında tekmelendi, kocasından şikayetçi olmadı - Son Dakika

Hamile kadın sokak ortasında tekmelendi, kocasından şikayetçi olmadı

11.06.2021 11:31

İstanbul Bağcılar'da bir şahıs, hamile karısını sokak ortasında korkunç şekilde darbetti. Yaşanan şiddet olayı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, kadını sokakta bulunanlar kurtardı. Öte yandan hamile kadın, eşinden şikayetçi olmadı.

8 Haziran Salı günü Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle hamile eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından koca, hamile eşine yumruk ve tekmelerle saldırmaya başladı.

YERE DÜŞTÜKTEN SONRA VURMAYA DEVAM ETTİ

Kadın aldığı darbelerle yere düşerken, kocası da kadına vurmaya devam etti. Bu sırada sokakta bulunanlar araya girerek adamı olay yerinden uzaklaştırdı. Şiddet gören kadına da ilk müdahaleyi sokakta bulunanlar yaptı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Sokakta yaşanan bu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Hamile kadın bir süre sonra olay yerinden uzaklaştırılan kocasının yanına gitti. Kadının kocasından şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Hamile kadın sokak ortasında tekmelendi, kocasından şikayetçi olmadı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Hamile kadın sokak ortasında tekmelendi, kocasından şikayetçi olmadı - Son Dakika


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