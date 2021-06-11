Hamile kadın sokak ortasında tekmelendi, kocasından şikayetçi olmadı - Son Dakika

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8 Haziran Salı günü Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle hamile eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından koca, hamile eşine yumruk ve tekmelerle saldırmaya başladı.

YERE DÜŞTÜKTEN SONRA VURMAYA DEVAM ETTİ

Kadın aldığı darbelerle yere düşerken, kocası da kadına vurmaya devam etti. Bu sırada sokakta bulunanlar araya girerek adamı olay yerinden uzaklaştırdı. Şiddet gören kadına da ilk müdahaleyi sokakta bulunanlar yaptı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Sokakta yaşanan bu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Hamile kadın bir süre sonra olay yerinden uzaklaştırılan kocasının yanına gitti. Kadının kocasından şikayetçi olmadığı öğrenildi.