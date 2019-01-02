Hamile Kadın Traktörle Dereden Geçirilip, Hastaneye Ulaştırıldı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde doğum sancıları tutan Semiha Aytar (43), çağrılan ambulans sağanak nedeniyle taşan dereden geçemeyince, traktörle ambulansa ulaştırıldı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde doğum sancıları tutan Semiha Aytar (43), çağrılan ambulans sağanak nedeniyle taşan dereden geçemeyince, traktörle ambulansa ulaştırıldı. Aytar, hastanede bir kız bebek dünyaya getirdi.



Siverek'e 55 kilometre uzaklıkta bulunan Sedef Mahallesi'nde yaşayan 9 aylık hamile Samiha Aytar'ın doğum sancıları tuttu. Yakınları hemen 112 Acil'i arayarak ambulans istedi. Ancak gelen ambulans, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle taşan dereyi geçmedi. Bunun üzerine Semiha Aytar, mahalle sakinleri tarafından bindirildiği traktörle dereyi geçirilerek, ambulansa götürüldü. Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülen Aytar, doğum yaparak kız beğeğini kucağına aldı. - Şanlıurfa

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye Doğum Gününde Doldurulmuş Kurt Hediye Edildi

Okul Kantinlerinde Yeni Dönem Başlıyor! Bundan Sonra Ürünlerin Üstünde Okul Gıdası Logosu Yer Alacak

Polis Ekipleri, Durdurdukları FETÖ Firarisinin Aracına El Koydu

70 Milyonluk Bileti Satan Seyyar Satıcı: İnşallah Beni Unutmaz