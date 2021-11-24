Üye Girişi
Hamile kadın ve eşine dehşeti yaşatan baklavacı kardeşlerin cezası bozuldu - Son Dakika

Hamile kadın ve eşine dehşeti yaşatan baklavacı kardeşlerin cezası bozuldu

24.11.2021 14:07
Hamile kadın ve eşine dehşeti yaşatan baklavacı kardeşlerin cezası bozuldu

İstinaf Mahkemesi, Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü keserek aracın dikiz aynasını kırıp kaputu teklemeyen baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında verilen 5'er yıl hapis cezasını bozdu.

İstinaf Mahkemesi, Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü keserek aracın dikiz aynasını kırıp kaputu teklemeyen baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında verilen 5'er yıl hapis cezasını bozdu. Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak.

Pendik'te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü keserek aracın dikiz aynasını kırıp kaputu teklemeyen baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in, 3 ayrı suçtan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava 18 Haziran 2020 tarihinde karara bağlanmıştı. Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel'i "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçlarından toplamda 5 yıl hapse çarptırmıştı.

'Ceza şahsileştirilmedi'

Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Daire, görüntü ve ses kayıtlarına göre, Hüseyin Sel'in ağabeyi Hasan Sel'i sözlü olarak uyardığını ve eylemlerini kesmesi yönünde engellemeye çalıştığını belirtti. Bu nedenle Hüseyin Sel'in suçlarının ne şekilde oluştuğunun, hangi gerekçe ile hangi delile üstünlük tanındığının açık olarak gerekçeye yansıtılmadığı ve cezaların şahsileştirilerek hüküm kurulmadığı kaydedildi.

'Mağdurların şahsına zarar vermediler'

Ceza Dairesi, mağdurların trafikte seyrettiği sırada sanıkların içinde bulunduğu araca arkadan çarptığını, sanıkların araçtan inerek mağdurların aracının yanına gittiğini ve bu kaza nedeniyle her iki aracın da durduğunu belirtti. Sanıkların kendine çarpan aracın özel olarak yolunu kesme, engel koyma ve buna benzer dış etkenle durdurmadıklarının aktarıldığı kararda, "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçunun oluşmadığı halde bu suçtan mahkumiyet verildiği vurgulandı. Sanıkların mağdurların şahsına bir zarar vermeden olay yerinden ayrıldıkları, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçu yönünden de etkinlik pişmanlık hükümlerinin uygulanmama nedeninin tartışılmadan belirsiz bırakıldığı aktarıldı.

Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak

Yerel mahkemenin sanıklar hakkında verdiği hapis cezasını bozan daire, dosyayı yeniden hüküm kurmak üzere yerel mahkemeye gönderdi. Sanıkların yeniden yargılanmasına başlanacak. - İSTANBUL

İstinaf Mahkemesi, Haziran, Pendik, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hamile kadın ve eşine dehşeti yaşatan baklavacı kardeşlerin cezası bozuldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fransız Societe Generale'den korkutan Türkiye senaryosu: TL'deki değer kaybı hiperenflasyon dönemine yol açabilir 13:58 Fransız Societe Generale'den korkutan Türkiye senaryosu: TL'deki değer kaybı hiperenflasyon dönemine yol açabilir Sevgilisi öldürüp videosunu çeken şahıs mahkemede 13:56 Sevgilisi öldürüp videosunu çeken şahıs mahkemede "Neden indirim yapılmadı?" diye sordu Karısının boğazını keserek öldüren şahıs, kapıya 13:52 Karısının boğazını keserek öldüren şahıs, kapıya "Sonunuz geldi, ölün" diye yazmış
Kaza sırasında araçtan fırlayan adam feci şekilde can verdi 13:04 Kaza sırasında araçtan fırlayan adam feci şekilde can verdi Sigara isteyen şahsa 12:34 Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı Tüpraş'tan yatırım açıklaması: 2050 yılına kadar ise toplamda 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz 12:28 Tüpraş'tan yatırım açıklaması: 2050 yılına kadar ise toplamda 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi 11:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi 11:39 "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum

Son Dakika Haberleri
14:04 İran 'durdur' çağrılarına rağmen 17 yaşında tutuklanan genci idam etti
13:56 Sevgilisi öldürüp videosunu çeken şahıs mahkemede "Neden indirim yapılmadı?" diye sordu
13:55 Faik Öztürk'ten canlı yayında pilates performansı
13:55 "Saçımı tarayacağım" diye girdiği berbere girmişti! 2 bin 400 liralık tıraş makinesini çaldı
13:52 Karısının boğazını keserek öldüren şahıs, kapıya "Sonunuz geldi, ölün" diye yazmış
13:47 Albatroslar da boşanıyor! En sadık kuş cinsi olarak biliniyorlardı!
13:45 Son Dakika! İlaç tedariğindeki aksamalara ilişkin denetleme yapıldı!
13:28 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
13:14 AK Partili Demirbağ'dan sonra tepki çeken bir çıkış da Ağrı Belediye Başkanı'ndan: Bir tas hoşafa şükredin
13:04 İstanbul'da milyonlarca liralık vurgun yapan şebekeye operasyon düzenlendi
İran 'durdur' çağrılarına rağmen 17 yaşında tutuklanan genci idam etti İran 'durdur' çağrılarına rağmen 17 yaşında tutuklanan genci idam etti         
14:04
Faik Öztürk'ten canlı yayında pilates performansı Faik Öztürk'ten canlı yayında pilates performansı         
13:56
"Saçımı tarayacağım" diye girdiği berbere girmişti! 2 bin 400 liralık tıraş makinesini çaldı "Saçımı tarayacağım" diye girdiği berbere girmişti! 2 bin 400 liralık tıraş makinesini çaldı         
13:55
Albatroslar da boşanıyor! En sadık kuş cinsi olarak biliniyorlardı! Albatroslar da boşanıyor! En sadık kuş cinsi olarak biliniyorlardı!         
13:48
Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum         
12:53
Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi         
12:30
Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz         
12:27
Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü         
11:43
Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek         
11:32
Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu         
11:28
Genç kadın, apartmanın bodrum katında vurularak öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası Genç kadın, apartmanın bodrum katında vurularak öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası         
11:26
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü         
17:06
Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı         
17:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 14:12:26. #1.11#
SON DAKİKA: Hamile kadın ve eşine dehşeti yaşatan baklavacı kardeşlerin cezası bozuldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement