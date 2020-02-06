Hamile kadın ve oğlunun cinayet şüphelileri adliyede - Son Dakika

İZMİR'in Menemen ilçesinde, 5 aylık hamile Suriyeli Manar Alahmed (35) ile 5 yaşındaki oğlu Muhammed Cemel'in katil zanlısı olarak gözaltına alınan alt kat komşusu Ş.E., kardeşi O.E. ve babası H.E., adliyeye sevk edildi. Sol kulağındaki ezik ve kan lekesi ile burnundaki çiziklerden yakalanan Ş.E., çiziklerin kardeşinin sivilcesini patlatması nedeniyle oluştuğunu söyledi.

Çifte cinayet, geçen pazartesi sabahı Irmak Mahallesi Dr. Burhan Özfatura Caddesi'nde bulunan 2 katlı binanın en üst katında yaşandı. Çocuk ağlama sesi gelen Suriyeli ailenin oturduğu eve giren bina sakinleri, 5 aylık hamile olan Manar Alahmed'i yatak odasında kanlar içinde buldu. Annesinin yanı başında sürekli ağlayan 2 yaşındaki çocuğu alıp, dışarı çıkan komşular hemen polisi aradı. Adrese gelen polis ekipleri, evde yaptıkları araştırmada, başka bir odada da 5 yaşındaki Muhammed Cemel'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede annenin 6 yerinden bıçaklanarak, oğlunun ise plastik kelepçeyle boğularak, öldürüldüğü tespit edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Adli Tıp Kurumu 'nda yapılan otopsinin ardından anne ve oğlu, Menemen Mezarlığı'nda toprağa verilirken, geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis , ailenin alt komşusu Ş.E.'yi, sol kulağındaki ezik ve kan lekesi ile burnundaki çizikleri fark edip, gözaltına aldı. Ş.E. ile kardeşi O.E ve babası H.E. de gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Ş.E., polisteki ifadesinde, ailenin 2 yaşındaki kızının ağlaması üzerine üst kata çıktığını ve cesetleri gördükten sonra durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdiğini söyledi. Yüzündeki çiziklerin ise, kardeşinin sivilcelerini sıkması sonucu olduğunu öne sürdü.

27 yıldır aynı daire oturduklarını ve bugüne kadar hiç kimseyle sorunları olmadığını anlatan şüpheliler, suçlamaları kabul etmedi.

Sorgularının ardından Ş.E. ve O.E. sabah saatlerinde, baba H.E. ise öğle saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.