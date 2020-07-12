Hamile kadına araba çarptı - Son Dakika

Esenyurt'ta hastane kontrolünden dönen hamile kadına araba çarptı. Kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, o esnada bölgeden geçen Esenyurt Belediye Başkanı da talihsiz kadınla yakından ilgilendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyur'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Esenyurt Devlet Hastanesi'nde kontrole giden Yıldız Yılmaz isimli bir kadına eve dönüşü sırasında otomobil çarptı. Hamile olan Yılmaz'a çarpan sürücü, araçtan inip bir süre kadına baktıktan sonra, olay yerinden uzaklaştı. O esnada olay yerine yakın bir yerde olan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, hemen kadının yanına gitti. Bozkurt ve ekibi yaralı kadınla yakından ilgilendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)