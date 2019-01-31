Son Dakika Haberleri: Hamile Kadına Çarpan Alkollü Şoför Konuştu Açıklaması

Hamile Kadına Çarpan Alkollü Şoför Konuştu Açıklaması

19 dakika önce

Bursa'da bir alışveriş merkezinin önünde hamile kadına çarparak ölümüne sebep olan alkollü sürücü, trafikte bir başka aracın kendisini sıkıştırdığını iddia etti.

Hamile Kadına Çarpan Alkollü Şoför Konuştu Açıklaması, System.String[]
Bursa'da bir alışveriş merkezinin önünde hamile kadına çarparak ölümüne sebep olan alkollü sürücü, trafikte bir başka aracın kendisini sıkıştırdığını iddia etti.

Kaza geçen hafta Mudanya Caddesi üzerinde bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Bir otomobil firmasında çalışan Zeynep Tuğçe Deniz, bir yıl önce evlendiği eşi ile alışveriş merkezinde buluşarak, bir müddet vakit geçirdikten sonra evlerine gitmek için taksi durağına gitti. Burada kaldırımda taksi bekledikleri sırada, Bursa istikametine giden Orçun T'nin kullandığı 16 CFY 14 plakalı otomobil kontrolden çıkıp, kaldırımdaki Zeynep Tuğçe Deniz Çelik'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Çelik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hamile olduğu öğrenilen Çelik'e çarpan sürücü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Orçun T, ifadesinde, trafikte seyir halinde iken, alışveriş merkezinin önünde bulunan batçıkta bir başka sürücü tarafından sıkıştırıldığını iddia ederek, "Olay gecesi 90-100 kilometre hızla seyir halindeydim. Batçıkta bir araç beni sıkıştırınca kendimi sağ tarafa attım, bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybettim. Daha sonra yol kenarında bir yere çarptığımı düşündüm. Orada bulunan belediye otobüs durağının biraz aşağısından sesler gelince birisine çarptığımı fark edip hemen ambulansı aradım" dedi.

Orçun T, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:52 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
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