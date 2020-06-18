Hamile kadına dehşeti yaşatan baklavacı kardeşlere hapis cezası - Son Dakika

Hamile kadına dehşeti yaşatan baklavacı kardeşlere hapis cezası

Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle 20'şer yıla kadar hapis cezası istenen Seyitoğlu Baklava'nın sahipleri Hasan ve Hüseyin Sel, "hürriyeti tahdit" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapse çarptırıldı.

Hamile kadına dehşeti yaşatan baklavacı kardeşlere hapis cezası, System.String[]

Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle 20'şer yıla kadar hapis cezası istenen Seyitoğlu Baklava'nın sahipleri Hasan ve Hüseyin Sel, "hürriyeti tahdit" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapse çarptırıldı. Sanıklar hakkında "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan verilen 10 ay hapis cezası ise ertelendi.

Pendik'te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü keserek aracın dikiz aynasını kırıp kaputu teklemeyen baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in, 3 ayrı suçtan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Sanıklar katılmadı

Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmazken, müşteki Yunus Emre Bahçıvan ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan müşteki Yunus Emre Bahçıvan, "Şaşırarak izliyoruz. Şikayetimiz devam ediyor. Bizi yolumuzdan alıkoyan, canımıza kasteden, bize sıkıntı çıkaran ve hayatımızda hiç yaşamadığımız şeyleri bize yaşatan insanlardan şikayetçiyiz" dedi.

Bunun üzerine katılan avukatı Adem Yavuz Arslan, "İddianamede 3 suçlama var. Bu suçların sabit olduğu açıktır. Videoda net bir şekilde bu görülüyor, hareket halindeki bir aracın önü kesiliyor ve hareketi engelleniyor. Her iki şahsın da öncesinde suç geçmişleri var. Bu nedenle erteleme veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının hukuken uygulanması mümkün değildir" diye konuştu. Sanıkların avukatı Devrim Dinç, müvekkillerinin 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunu işlemediklerini söyleyerek, "Öncelikle Hasan Sel tarafından 'mala zarar verme' eylemi gerçekleşmiştir. Bu mala zarar verme eylemi basit niteliktedir, bu zarar giderilmiştir" dedi.

"Araçtan çıksaydık canımıza kastedilebilirdi"

Duruşmada söz alan müşteki Yunus Emre Bahçıvan, "Hürriyet istediğin zaman istediğini yapabilmektir. 34 saniye çok az gibi görünüyor. Araçtan çıkmış olsaydık canımıza kastedilebilirdi. Şu an elim ayağım titriyor. Bu meşrulaştırılmaya, normal gösterilmeye çalışılıyor. Bu hususu kabul etmiyoruz. O zaman 1 dakikanın altında hürriyeti kastedecek suçlar normal görünecektir. Bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Sanıklara hapis cezası

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel'i "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapse çarptırdı. Sanıklar hakkında "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan verilen 10 ay hapis cezası verildi. 10 aylık hapis cezasını erteleyen mahkeme, sanıklar hakkında 'mala zarar verme' suçundan açılan davayı ise düşürdü.

"Normal bir şey gibi gösterilmesini anlamıyorum"

Duruşma sonrasında açıklama yapan mağdur Yunus Emre Bahçıvan, "Avukatın normal bir şey gibi göstermeye çalışmasını ben anlamıyorum. Karşı tarafın avukatı bu 34 saniyeyi "normaldir, karşı tarafı hürriyeti tahdit suçu olarak algılanmamalıdır" demesi, ben de bunu sordum. 'Hürriyet nedir?' dedim avukata. Ben istediğim zaman istediğimi yapamıyorsam, o araçtan elimi kolumu sallayarak inemiyorsam, orada onların baskını altında kalıyorsam hürriyetim kısıtlanmış demektir. Bunu söyledim. Sonucu anlamaya çalışıyorum" dedi. Avukatı Adem Yavuz Arslan ise, "Biz kararın şu yönüne bakıyoruz. Bu kişileri bir daha suç işlemekten alıkoysun, yeniden suç işleyemesin ve caydırıcı olsun. Diğer insanlara örnek olsun. Bu yönden hedefe yakın bir ceza. Ama biz şahsen karardan memnun değiliz. Üst mahkemeye itiraz hakkımızı kullanacağız" diye konuştu.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 6 Temmuz 2019 tarihinde Yunus Emre Bahçıvan ve 7 aylık hamile eşi Ayfer Bahçıvan ile sanıklar arasında yol verme yüzünden tartışma çıktığı anlatılmıştı. Bir süre sonra sanıkların müştekilerin yanına yaklaştığı, araçtan inen Hasan Sel'in arabaya el ve ayaklarıyla vurarak aracın sol dikiz aynasını kırdığı, aracın ön kaputuna çıkıp tepindiği belirtilmişti.

İddianamede, Seyitoğlu Baklava'nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "mala zarar verme" ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 5'er yıl 4'er aydan 20'şer yıla kadar hapsi istenmişti. - İSTANBUL

Adem Yavuz Arslan, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 04:05 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hamile kadına dehşeti yaşatan baklavacı kardeşlere hapis cezası - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı Spiker Simge Fıstıkoğlu, NTV ile yollarını ayırdı
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı         
15:58
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler         
15:58
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı         
15:34
Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı         
15:25
Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında         
15:22
Hazal Kaya'nın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Hazal Kaya'nın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı         
15:17
AK Partili Dağ: İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin 'kasası' CHP'nin eski yöneticisi AK Partili Dağ: İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin 'kasası' CHP'nin eski yöneticisi         
15:14
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası         
15:12
Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı         
14:59
Ahmet Nur Çebi'den Ahmet Nur Çebi'den "Enkaz edebiyatı" isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin         
14:57
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek         
14:56
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış         
14:47
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu         
14:28
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı         
14:19
Korku dolu anlar kamerada! Sele kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı Korku dolu anlar kamerada! Sele kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı         
14:18
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi         
14:01
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı         
13:59
Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı         
13:58
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor         
13:57
AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi         
13:52
Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi         
13:39
Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu         
13:37
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur         
13:35
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek         
13:34
Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi         
13:33
Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda koronavirüs endişesi! Memurun testi pozitif çıktı, mahkeme karantinada Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda koronavirüs endişesi! Memurun testi pozitif çıktı, mahkeme karantinada         
13:31
Twitter'a kullanıcıların merakla beklediği özellik geldi! Artık sesli tweet atılabilecek Twitter'a kullanıcıların merakla beklediği özellik geldi! Artık sesli tweet atılabilecek         
13:27
Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan hırsızlar yakalandı Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan hırsızlar yakalandı         
13:24
Köprülü kavşaktan uçan otomobilin sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan çıktı Köprülü kavşaktan uçan otomobilin sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan çıktı         
13:21
Kamyonet sürücüsünün korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin palalı demir sopalı saldırısına uğradığı anlar kamerada Kamyonet sürücüsünün korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin palalı demir sopalı saldırısına uğradığı anlar kamerada         
13:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 16:22:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hamile kadına dehşeti yaşatan baklavacı kardeşlere hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]