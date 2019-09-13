Son Dakika Haberleri: Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı
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Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

28 dakika önce

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı Hamile kadına trafikte dehşeti yaşatan baklavacı kardeşlere bir şok daha Olaydan sonra baklava dükkanlarına müşteri gelmemeye başlamıştıİSTANBUL - Pendik'de trafikte hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların...

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına trafikte dehşeti yaşatan baklavacı kardeşlere bir şok daha

Olaydan sonra baklava dükkanlarına müşteri gelmemeye başlamıştı

İSTANBUL - Pendik'de trafikte hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklava dükkanları kapanmaya başladı. İki kardeşin sahibi olduğu baklava şirketinin Kaynarca'daki şubesi kapatılırken, vatandaşlar, "Müşteri olmayışından dolayı kapandı" dedi.

Pendik'te geçtiğimiz günlerde trafikte hamile kardeşlere dehşeti yaşatan iki kardeşin sahibi olduğu baklava dükkanları olaydan sonra iş yapmamaya başlamıştı. İki kardeşin sahip olduğu baklava şirketinin Pendik Kaynarca'taki şubesi iddiaya göre müşteri gelmediği için kepenk kapattı. Vatandaşlar ise,, "Müşteri olmayışından dolayı kapandı .O olaydan sonra müşterilerin çekilmesi sıkıntı oluşturdu. Olan çalışanlara oldu. 3, 5 kişi çalışanı vardı.Durum böyle" dedi.

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Kaynarca, Pendik, Genel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:39 Kaynak: İHA
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Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı
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