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Hamile kadına kapkaça hapis cezası

2 saat önce

Antalya'da hamile kadının altın kolyesini kapkaç yöntemiyle çalan sanığa, 13 yıl hapis cezası verildi.

Hamile kadına kapkaça hapis cezası, System.String[]
Antalya'da hamile kadının altın kolyesini kapkaç yöntemiyle çalan sanığa, 13 yıl hapis cezası verildi.
İsminin açıklanmasını istemeyen mağdur kadının, 2017'de gece vardiyasından çıkıp evine giderken kapkaç yöntemiyle boynundaki altın kolye çalındı.
Yedi haftalık hamile kadın, yere düşerek yaralandı. Hastanede tedavi gören müşteki, bir süre sonra bebeğini kaybetti.
Eşkal doğrultusunda yakalanan şüpheli Ender Atmaca, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Müşteki, olay sırasında karnına darbe aldığını, bu nedenle bebeğinin kalp atışlarının durmuş olabileceği iddiasında bulundu.
Atmaca ise kadının hamile olduğunu bilmediğini, çaldığı kolyesini 270 liraya sattığını ileri sürdü.
Atmaca, hakkında, yağma ve yaralama suçlamasıyla hazırlanan iddianame Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Mahkeme heyeti sanık Atmaca'ya 15 yıl hapis cezası verdi. Bunun üzerine sanık avukatının itirazı üzerine Yargıtay, iyi hal indirimi uygulanmamış olması ve hamileliğin suça bağlı olarak sonuçlanmadığı yönündeki adli tıp raporunu göz önünde bulundurarak verilen hapis cezasının fazla olduğunu hükmederek kararı bozdu.
Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanan sanık, 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:21 Kaynak: AA
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