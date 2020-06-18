Hamile kadına saldıran bakalavacı kardeşler hakkında karar - Son Dakika

Hamile kadına saldıran bakalavacı kardeşler hakkında karar
Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle yargılanan baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel, "hürriyeti tahdit" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapse çarptırıldı.
Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle yargılanan baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel, "hürriyeti tahdit" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapse çarptırıldı. Sanıklar hakkında "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan verilen 10 ay hapis cezası ise ertelendi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 03:27 Kaynak: İHA
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