Hamile kadına ve eşine dehşeti yaşatan şahıslara jet iddianame

Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Seydioğlu Baklava'nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında 1 gün içinde iddianame düzenlendi.

Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Seydioğlu Baklava'nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında 1 gün içinde iddianame düzenlendi. İddianamede, 2 şüphelinin "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "mala zarar verme" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 20'şer yıla kadar hapsi istendi.

Pendik D-100 Karayolu üzerinde 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü yol vermedikleri gerekçesiyle keserek dikiz aynasını kıran ve aracı tekmeleyen Hasan Sel ve Hüseyin Sel, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Savcılık, olaya ilişkin soruşturmayı jet hızıyla tamamladı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müştekiler Yunus Emre Bahçıvan ile Ayfer Bahçıvan'ın 6 Temmuz günü saat 19.30 sıralarında kendilerine ait araçla D-100 karayolu üzerinde seyrettikleri, şüphelilerin bulunduğu aracın da aynı yöne doğru emniyet şeridinden ilerlediği anlatıldı. Bir süre sonra şüphelilerin aracının müştekilerin aracının önüne geçmek istediği ancak Yunus Emre Bahçıvan'ın buna izin vermediği belirtildi.

Kısa süre sonra şüphelilerin araç hareket halindeyken müştekilerin yanına yaklaştığı, ön yolcu koltuğundaki Hasan Sel'in Yunus Emre Bahçıvan'a "ne yapıyorsun lan sen" diye bağırdığı belirtildi. Hüseyin Sel'in aracını müştekilerin aracının önüne kırdığı ve müştekilerin araca çarparak durmak zorunda kaldıkları kaydedildi.

ARACIN SOL DİKİZ AYNASINI KIRIP ÖN KAPUTUNDA TEPİNDİĞİ BELİRTİLDİ

Öndeki araçtan inen Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlerin müştekilere ait aracın şoför mahalline yaklaştığında Yunus Emre Bahçıvan'ın kapıları kitleyip camı hemen açtığı anlatıldı. Yanında bulunan eşinin hamile olduğunu belirterek olayın büyümemesi için telkinde bulunduğu ancak buna rağmen Hasan Sel'in el ve ayaklarıyla vurarak müştekilerin aracının sol dikiz aynasını kırdığı ve aracın ön kaputuna çıkıp tepindiği ve olay yerinden ayrıldığı kaydedildi.

"ŞÜPHELİLERİN SAVUNMASINI DESTEKLEYEN DELİL YOK"

Savcılık, her iki şüphelinin ifadesinde olayın Yunus Emre Bahçıvan'ın trafikteki kusurlu davranışı ve hakaretlerinden kaynaklandığını belirtmelerine rağmen bu savunmayı destekleyen delil elde edilemediğini belirtti.

İddianamede, şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "mala zarar verme" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 20'şer yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame gönderildiği mahkeme tarafından kabul edilirse şahıslar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Pendik D-100 Karayolu'nda 6 Temmuz 2019 tarihinde Seydioğlu Baklava'nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel, kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle bir aracın önünü kesti. Araçtan inen iki şahıs, hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu aracın yanına gelerek, önce aracın dikiz aynasını kırdı. Araca tekmelerle saldıran şahıs, daha sonra aracın üzerine çıkarak kaputu tekmeledi, camlarını kırmaya çalıştı. Olay anı ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Hüseyin Sel ve Hasan Sel tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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