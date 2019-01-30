Son Dakika Haberleri: Hamile Kadını Bağlayıp Ziynet Eşyalarını Çalan 4 Şahıs Yakalandı

Hamile Kadını Bağlayıp Ziynet Eşyalarını Çalan 4 Şahıs Yakalandı

15 dakika önce

- Hamile kadını bağlayıp ziynet eşyalarını çalan 4 şahıs yakalandıADIYAMAN - Adıyaman'da, bir ikamete girerek hamile kadının ellerini bağlayıp evden ziynet eşyası çalan 1'i kadın 3 şahıs yakalandı.

- Hamile kadını bağlayıp ziynet eşyalarını çalan 4 şahıs yakalandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, bir ikamete girerek hamile kadının ellerini bağlayıp evden ziynet eşyası çalan 1'i kadın 3 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay önceki gün Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi 2146 sokak içerisinde bulunan bir binanın 3.'üncü katında yaşandı. Hamile olduğu öğrenilen Ş.U'nun kapısını çalan 1'i kadın toplam 3 şahıs Sağlık Bakanlığından geldiklerini ve bilgilendirmede bulunacaklarını söyleyerek Ş.U'dan kapıyı açmasını istedi. Şahısların Sağlık Bakanlığı görevlisi olduklarına inanan Ş.U'nun kapıyı açması ile şahıslar içeriye girdi. Şahıslar, ellerindeki bıçakla hamile kadını tehdit edip ellerini bantladı. Bıçak ile tehdit edilen hamile kadın, korku dolu anlar yaşadı. Ş.U'nun ellerini bağlayan şahıslar daha sonra ev içerisinde bulunan 8 adet yarım altın ile 4 adet altın bileziği alarak olay yerinden kaçtı.
Durum üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde 17 yaşındaki G.K., İ.E., F.Ü., ve E.Ç., isimli şahısları yakalamayı başardı. Gözaltına alınan şahısların emniyette sorgularının devam ettiği öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:06 Kaynak: İHA

Yeşilyurt Mahallesi, Adıyaman, 3. Sayfa
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