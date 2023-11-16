 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hamile kadını canavar sanıp öldürdü - Son Dakika

Hamile kadını canavar sanıp öldürdü

Hamile kadını canavar sanıp öldürdü
16.11.2023 12:58  - Güncelleme: 13:09

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 5 aylık hamile Fidda Uzun'u tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurduğunu iddia eden Ahmet Uzun, jandarmadaki sorgusunda büyü yapıldığını düşündüğünü ve olay gecesi eşini canavar gibi gördüğünü söyledi. Ahmet Uzun, daha önce de psikolojik sorunları nedeniyle tedavi görmüştü.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 5 aylık hamile Fidda Uzun'u (24) tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurduğunu iddia eden Ahmet Uzun (24) jandarmadaki sorgusunda, "Bize büyü yapılmıştı. Olay gecesi uyurken, yanımda yatan eşimi canavar gibi gördüm ve beni öldüreceği düşüncesiyle ateş ederek öldürdüm" dedi.

KAZA OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Dün gece saatlerinde Akçakale'ye bağlı Çömlekçi Mahallesi'nde Uzun ailesinin evinden silah sesi geldiğini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, evde 5 aylık hamile Fidda Uzun'u kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Fidda Uzun'un cenazesi otopsi için morga götürülürken, eşi Ahmet Uzun jandarma ekiplerince evinin arka bahçesinde suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Uzun, ilk ifadesinde temizlediği tüfeğini asmak istediği sırada kazayla ateş alması sonucu olayın meydana geldiğini iddia etti.

Hamile kadını canavar sanıp öldürdüğünü iddia etti

"BİZE BÜYÜ YAPILMIŞTI"

Olayın gece geç saatlerde gerçekleşmiş olmasından şüphelenen jandarma ekiplerinin sorguladığı Ahmet Uzun, eşine ve kendisine büyü yapıldığını düşündüğü için öldürdüğünü itiraf etti. 1 yıl önce eşiyle severek evlendiğini belirten Ahmet Uzun, "Eşim ile evin dışında olduğumuz zamanlarda çok iyiydik. Aramızda hiçbir sorun yaşamıyorduk. Eve girdiğimiz zaman huzurumuz kaçıyor ve sürekli kavga ediyorduk. Son günlerde evde çok sayıda muska ve Arapça yazılı kağıt parçaları vardı. Bize büyü yapılmıştı. Olay gecesi uyurken, yanımda yatan eşimi canavar gibi gördüm ve beni öldüreceği düşüncesiyle ateş ederek öldürdüm" dedi.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ

Ahmet Uzun'un daha önce de psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Uzun, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

Hamile kadını canavar sanıp öldürdüğünü iddia etti
Kaynak: DHA

Ahmet Uzun, Jandarma, Akçakale, Hisarcık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hamile kadını canavar sanıp öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
12:58 Hamile kadını canavar sanıp öldürdü
12:54 Aynı gece 2 gala! Taraf seçmek zor değil ama bir de gelen yorumlara bakın
12:51 İzmir'de raydan çıkan metro duvara çarptı! Çok sayıda ekip olay yerinde
12:35 Genç kadının acı sonu! Ölüm, manzaranın tadını çıkarırken yakaladı
12:13 Ankara Milletvekili Adnan Beker, İYİ Parti'den istifa etti
11:55 İlkay Gündoğan, Mesut Özil'e benzettiği Arda Güler'in tek eksiğini söyledi
11:48 İstanbul'da elektrik kesintisi! 22 ilçe karanlığa gömülecek
11:31 Dilan Polat'ın 4 yıl önce çektiği fotoğraf olay oldu! Karede yer alan herkes güzellik merkezi açıp zengin oldu
11:27 Kılıçdaroğlu'nun yeni mekanı! 6'lı masadan ortaklarına komşu oldu
11:30 Dink ailesinin avukatı: Tahliyenin daha evvel olacağını aile de biliyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2023 13:35:38. #1.12#
SON DAKİKA: Hamile kadını canavar sanıp öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement