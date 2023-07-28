Hamile kadını darp eden şahsın iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Cansel Dursun'u darp ederek düşük yapmasına sebep olan adamın iş yerine silahlı saldırı gerçekleşti. Kadının akrabası olduğu öğrenilen şüpheli, Cansel Dursun'u darp eden adamı ve tadilat ustasını silahla yaraladı. Olay, akşam saat 19.00 sıralarında Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi üzerinde bulunan bir dönerci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cansel Dursun'u darp ederek düşük yapmasına sebep olan esnaf Mustafa Ö.'ye silahlı saldırı gerçekleşti. Cansel Dursun'un akrabası olduğu öğrenilen şahıs, dönerci dükkanına giderek Mustafa Ö'ye ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan Mustafa Ö. ve o esnada dükkanda bulunan tadilat ustası Zeki O. yaralandı. Olayı gerçekleştiren şahıs ise 2 tabanca ile kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, dizinden kurşunlanan Mustafa Ö. ile topuğundan yaralanan Zeki O.'yu hastaneye kaldırdı.Polis ekipleri ise kaçan şahsın peşine düşerek 2 tabanca ile birlikte yakaladı.