Son Dakika Haberleri: Hamile Kadını Gasp Eden 4 Şahıs Tutuklandı

Hamile Kadını Gasp Eden 4 Şahıs Tutuklandı

1 saat önce

Adıyaman'da girdikleri evde hamile kadının ellerini bantla bağlayıp evdeki 8 yarım altın ile 4 bileziği çalan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hamile Kadını Gasp Eden 4 Şahıs Tutuklandı, System.String[]
Adıyaman'da girdikleri evde hamile kadının ellerini bantla bağlayıp evdeki 8 yarım altın ile 4 bileziği çalan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde Sağlık Bakanlığından geldiklerini söyleyerek girdikleri evde hamile olan Şükran U.'nun ellerini bağlayıp ziynet eşyalarını çaldıktan sonra yakalanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan G.K. (17), İbrahim E., Fatih Ü. ve Ejder Ç. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:27 Kaynak: İHA

Yeşilyurt Mahallesi, yarım altın, Adıyaman, 3. Sayfa
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