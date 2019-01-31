Hamile Kadını Gasp Eden 4 Şahıs Tutuklandı
1 saat önce
Adıyaman'da girdikleri evde hamile kadının ellerini bantla bağlayıp evdeki 8 yarım altın ile 4 bileziği çalan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Adıyaman
'da girdikleri evde hamile kadının ellerini bantla bağlayıp evdeki 8 yarım altın
ile 4 bileziği çalan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi
'nde Sağlık Bakanlığından geldiklerini söyleyerek girdikleri evde hamile olan Şükran U.'nun ellerini bağlayıp ziynet eşyalarını çaldıktan sonra yakalanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan G.K. (17), İbrahim E., Fatih
Ü. ve Ejder Ç. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:27 Kaynak: İHA
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