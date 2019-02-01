Son Dakika Haberleri: Hamile Kadını Gasp Eden 4 Şahıs Tutuklandı

Hamile Kadını Gasp Eden 4 Şahıs Tutuklandı

42 dakika önce

Hamile kadını gasp eden 4 şahıs tutuklandıADIYAMAN - Adıyaman'da girdikleri evde hamile kadının ellerini bantla bağlayıp evdeki 8 yarım altın ile 4 bileziği çalan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hamile Kadını Gasp Eden 4 Şahıs Tutuklandı, System.String[]
Hamile kadını gasp eden 4 şahıs tutuklandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da girdikleri evde hamile kadının ellerini bantla bağlayıp evdeki 8 yarım altın ile 4 bileziği çalan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesinde Sağlık Bakanlığından geldiklerini söyleyerek girdikleri evde hamile olan Şükran U.'nun ellerini bağlayıp ziynet eşyalarını çaldıktan sonra yakalanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan G.K. (17), İbrahim E., Fatih Ü. ve Ejder Ç. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:43 Kaynak: İHA

yarım altın, Adıyaman, 3. Sayfa
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